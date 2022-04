Auf der Lindauer Insel wird wieder Bier gebraut - wie schon im 19. Jahrhundert

Das Bierbrauen hat in Lindau eine lange Tradition, mit großen Namen wie die Bierbrauerei auf der Steig oder die Storchenbrauerei in der Grub, das Schlechterbräu und die Inselbrauerei. Urkundlich erwähnt wurde in Lindau bereits Mitte des 17. Jahrhunderts Bier gebraut – damals um den Durst der Ziegelbrenner zu stillen, und zu einer Zeit in der in Lindau eigentlich Wein getrunken wurde. Im 19. Jahrhundert existierten auf der Insel zahlreiche kleine Brauereien. Alle Texte der Serie Gastro im Wandel und Handel im Wandel gibt es auf www.schwaebische.de/handel