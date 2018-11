Auf der Lindauer Insel hängen die Weihnachtssterne – in weniger als sechs Wochen ist Heiligabend

Auch wenn das Wetter einen anderen Eindruck macht – so ganz allmählich geht es Richtung Weihnachten. In weniger als sechs Wochen ist Heiligabend. Erste seriöse Anzeichen waren die Palmen, die wieder ins Palmenhaus zurückkehrten und Platz machten für den ersten Weihnachtsbaum auf dem Kreisel vor der Heidenmauer. Weitere weihnachtliche Hinweise hängen Juan Agustín Castro Acosta (links), Sven Boppert und weitere Kollegen von den Stadtwerken auf der Insel auf: Die beliebten Weihnachtssterne, die mit der Eröffnung der Hafenweihnacht am 22. November die Insel und Straßenzüge auf dem Festland in eine weihnachtliche Atmosphäre tauchen werden, also eine Woche früher als sonst. Und dann werden wir sehen, ob sich das Wetter an den kalendarisch vorgeschriebenen Spätherbst mit winterlichen Vorboten hält. Foto: Christian Flemming