Auf der Köchlinkreuzung kommt es zur Kollision

Auf der Köchlinkreuzung ist es am Montag gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall wegen missachteter Vorfahrt gekommen. Ein 69-Jähriger hatte mit seinem Motorroller die Kemptener Straße in Richtung Schönbühl befahren. Obwohl laut Zeugenaussagen seine Ampel bereits auf Rot stand, überfuhr er die Kreuzung. Dabei kollidiert er mit einem aus der Reutiner Straße kommenden 30-jährigen Autofahrer. Der Rollerfahrer stieß dann seitlich gegen die vordere linke Fahrzeugseite des Autos. Dabei prallte er vom Fahrzeug zurück und wurde auf die Straße geschleudert. Sein mitgeführter Einkauf verteilte sich auf der gesamten Kreuzung. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes wurde der Mann in das Krankenhaus Lindau eingeliefert. Am Roller entstand ein Totalschaden von rund 1000 Euro, am Auto wird der Sachschaden auf etwa 4000 Euro geschätzt, heißt es im Bericht der Polizei.