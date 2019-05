Auf der Insel ist es am Wochenende musikalisch

Die Isle of Music in Lindau geht am Samstag, 4. Mai, in die nächste Runde. In 17 Locations sorgen ausgesuchte Livebands und DJs ab 21 Uhr für jede Menge Musik und Feierstimmung. Das Musiknacht-Opening findet bereits um 19 Uhr statt. Der Vorverkauf läuft bereits, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zehn Euro in allen teilnehmenden Gastronomien, bei der Lindau Tourismus, beim Lindaupark und bei der „Lindauer Zeitung“. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen der Gastronomien erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.

Während der Isle of Music pulsiert das Nachtleben in Lindau. Den Nachtschwärmern wird ein abwechslungsreiches Erlebnis für jedes Alter geboten, heißt es in dem Schreiben weiter. Das Musiknacht-Opening steht ab 19 Uhr in Theos Milchpilzbar auf dem Programm. Dann spielt dieBand The Spirit.