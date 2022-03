Auf der A 96 kracht’s

Auf der A 96 ist es in den frühen Morgenstunden am Freitag zu einem Unfall gekommen. Ein Gespann aus Auto und Anhänger wollte an der Anschlussstelle Sigmarszell auffahren. Hinter dem Gespann fuhr der spätere Unfallverursacher. Er scherte mit seinem VW Lupo auf die Autobahn aus und wechselte gleich zwei Fahrspuren auf die Überholspur, um schneller an dem Gespann vorbeifahren zu können. Hierbei übersah er jedoch einen von hinten herannahenden BMW. Es kam zur Kollision. In der Folge kippte der Lupo auf die Fahrzeugseite und schrammte noch den Anhänger. Der BMW und der VW Lupo waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Zur Sicherheit nächtigten die beiden Unfallfahrer aber im Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme und die Bergungs- und Abschlepparbeiten musste die Autobahn für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Es waren zwei Rettungsfahrzeuge, sowie die Feuerwehren Lindau und Weißensberg sowie drei Streifen der Polizei Lindau im Einsatz. Der Schaden: rund 15 000 Euro.