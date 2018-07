Auf den Festplätzen in Lindau geht es nachmittags heiß und feucht her

Abkühlung war gefragt, denn manche der Wettspiele der Mädchen und Buben auf den Festplätzen des Lindauer Kinderfestes in den Stadtteilen sind ganz schön schweißtreibend. Zum Glück gab es auf allen fünf Festplätzen auch Spiele mit Wasser.

Wasserspiele bei 31 Grad auf der Insel

Mit einem Theaterstück in der gut besuchten Inselhalle ging das Kinderfest am Nachmittag auf der Insel weiter. Die Freie Schule führte ein Stück über die vier Jahreszeiten auf. Eine Schülerin führte das Publikum als Moderatorin mit Gedichten durch die einzelnen Monate. Schülergruppen unterschiedlichen Alters zeigten anhand von Gesangs-, Tanz- und Akrobatikeinlagen ihr Können. Die Aufführung endete mit vielen Farben und dem Sommer als Jahreszeit. Dieser ging bei 31 Grad mit Kinderspielen auf dem Festplatz weiter. Fassrollen, Tonnenwurf oder Tablett tragen – in Tracht und Dirndl freuten sich die Kinder besonders über erfrischende Wasserspiele. Die Erwachsenen ließen sich von der Band „Die fleißigen Handwerker“ unterhalten.

In Reutin sind Schattenspiele sehr beliebt

Ein Glück ist es für die Reutiner Kinder, dass auf der Spielwiese am Nachmittag eine Reihe Bäume vorhanden ist, die bei diesem Sommersonnenwetter genug Schatten spenden. Da ließ es sich doch viel leichter Wäsche aufhängen, Kegeln und vieles mehr. Wobei die Kinder beim Sackhüpfen oder Schiffle herankurbeln sehr ins Schwitzen kamen. Aber gleich danach ging es zum nächsten Spiel wieder in den Schatten. Ach ja, und das Punktesammeln haben die Kinder natürlich auch nicht vergessen. Wie bei den anderen Spielplätzen auch, war hier in Reutin das Gießkannenspiel der absolute Favorit der Mädchen und Buben. Und zwar nicht wegen der Schokokekse, nein, nur wegen der erfrischenden Dusche aus der Gießkanne.

Echte Premiere am Treffpunkt Zech

Gut hundert Kinder und Jugendliche aus Zech feierten am Nachmittag das Kinderfest in ihrem Stadtteil. Zwar hat der neue Kinderfestausschussvorstand um Boris Kreutz das Fest schon vor einem Jahr vom Sportplatz auf das Areal von Grundschule und Treffpunkt Zech verlegt. Doch damals herrschte Dauerregen, musste in Schulhaus und Turnhalle ausgewichen werden. Dieses Jahr verwöhnte das Wetter die Zecher, die beim Umzug vor Sozialstation und Tagespflege bei den Senioren Erinnerung an eigene Kinderfestzeiten wachriefen. Während sich der Nachwuchs später im Schulhof bei zehn Aktionen wie Sommerski im Tandem, Wasserspielen oder Pedalo-Wettlauf vergnügte, genossen die Erwachsenen das Fest vorm Treffpunkt.

In Oberreitnau wird das Wasser knapp

Obwohl neben dem Spieleplatz in Oberreitnau ein großes Schwimmbecken liegt, herrschte Wasserknappheit. Und zwar bei den Gießkannen, die normalerweise als Niete beim Gießkannenspiel zählen. Denn kaum einer wollte da einen Preis haben, sondern die Kinder holten sich unter Gejohle einen erfrischenden Wasserguss von oben. Wasser satt gab es hingegen beim Oberreitnauer Spezialspiel, bei dem die Kinder radelnderweise Wasser in einen Eimer spritzen müssen. Es ist gar nicht so einfach, innerhalb der gegebenen Zeit reichlich Wasser in den Kübel zu erstrampeln. Auch im Freibad tobten die Kinder herum. Trocken und manchmal auch schweißtreibend ging es hingegen bei den anderen Spielen zu.