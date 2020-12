Auf dem Weg nach oben: Niklas Gathof in Landeskader berufen

Zum Jahresende 2020 kann sich Niklas Gathof aus Amtzell im Allgäu über einen besonderen Erfolg freuen: Das Nachwuchstalent vom Lindauer Mountainbike-Rennstall toMotion Racing wurde für die Saison 2021 in den Ergänzungs-Landeskader des Württembergischen Radsportverbands (WRSV) berufen und hat damit auch Aussichten auf eine spätere Aufnahme in den Landeskader. Schon bald wird er an einem ersten Kaderlehrgang teilnehmen, teilt sein Rennstall mit.

Mit der Aufnahme in den E-Kader wurden Gathofs hervorragende Leistungen in der vergangenen, deutlich verkürzten Saison vom Verband gewürdigt. So nahm der junge toMotion-Fahrer in der Lockdown-Zeit an etlichen virtuellen Rennen der German Cycling Association (GCA) teil und schaffte dort in seiner Altersklasse wiederholt den Sprung aufs Podium. Die Deutsche Junioren-Meisterschaft im Olympischen Cross Country, die Ende Oktober unter schwierigsten Bedingungen im bayerischen Obergessertshausen stattfand, konnte der 17-Jährige zwar nicht beenden, bewies jedoch sein Potenzial durch eine beeindruckende Aufholjagd vom letzten Startplatz bis auf Rang 26 des 61-köpfigen Starterfelds. Ein weiterer Erfolg gelang dem 17-Jährigen erst kürzlich, als er den virtuellen GCA November-Cup auf Rang zwei seiner Altersklasse beendete.

Mit der Verbandseinstufung „Perspektive“ gehört Niklas Gathof , dessen Wurzeln bei der Rad-Union Wangen und beim RSV Seerose Friedrichshafen liegen, ab sofort zum Ergänzungslandeskader, der ihm Zugang zu allen Lehrgängen und Trainingslagern verschafft. Mit guten Frühlingsplatzierungen hat er alle Chancen, einen der begehrten Plätze im offiziellen Landeskader des WRSV zu ergattern.