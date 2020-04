Auf dem virtuellen Campus

Lindau - Nicht nur Schüler und Arbeitnehmer müssen aufgrund der Corona-Pandemie seit einigen Wochen von zuhause aus arbeiten, auch einige Studenten im Land studieren weiter mit allem was dazu gehört: Seminare, Deadlines und Prüfungen. Aber das unfreiwillige Fernstudium kommt nicht bei allen so gut an, wie Denise Tatavitto, Studentin an der Zeppelin-Universität und freie Mitarbeiterin bei der Lindauer Zeitung, in ihrem Erfahrungsbericht aus erster Hand schreibt.

Vielerorts wurde der Start des Sommersemesters Ende März nach hinten verschoben. In einer Mitteilung der Kultusministerkonferenz hieß es: „Das Sommersemester 2020 wird ein ungewöhnliches, es soll jedoch kein verlorenes Semester sein“. Da ich an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen studiere, einer Privat-Uni, hat mein „Frühlingssemester“ jedoch schon im Februar begonnen, als sich noch niemand Sorgen um Corona gemacht hat. Aber bereits vier Wochen später diskutierte man am Campus nur noch darüber, wann die Uni denn nun schließen muss. So war die Nachricht, dass an allen Hochschulen und Universitäten der Semesterstart bis nach Ostern verschoben wird, keine Überraschung mehr.

Da das Semester an meiner Uni jedoch schon lange begonnen hatte, entschied sich das Präsidium dazu auf die Online-Lehre umzusteigen, und die Umsetzung hat tatsächlich einwandfrei funktioniert. Innerhalb weniger Tage stellten einige IT-Experten der Uni einen virtuellen Campus auf die Beine. Über Videochats finden nun seit drei Wochen die Vorlesungen statt, aber das bringt einige Probleme mit sich.

Den ganzen Stoff von zu Hause aus vorzubereiten erfordert Selbstdisziplin, schließlich könnte man stattdessen eine Serie auf Netflix schauen oder sich im Garten entspannen. Und das tun wahrscheinlich auch einige meiner Kommilitonen, denn die Online-Seminare sind nie vollständig, und bei den Anwesenden ist die Kamera aus und das Mikrofon stumm geschaltet. Ich vermute, dass die meisten im Bett liegen und noch ihren Pyjama tragen, während der Dozent versucht mit uns über einen Luhmann-Text zu diskutieren.

Normalerweise herrscht in der Präsenzlehre eine Stimmung, in der man sich gerne Meinungen miteinander austauscht und viel diskutiert, doch durch die Onlinelehre ist diese Stimmung ein wenig verloren gegangen, da der Blickkontakt und die Nähe zu den Kommilitonen nicht mehr da sind.

Trotzdem geben die Dozenten ihr Bestes, um die Inhalte interessant zu vermitteln und zur Diskussion anzuregen. Lernen tun wir auch weiterhin Neues, doch es macht leider nicht mehr so viel Spaß. Zum Studieren gehört zwar primär die Lehre, doch hinzu kommen die spannenden Menschen, die man auf dem Campus trifft, die studentischen Initiativen mit ihren Veranstaltungen, und auch mal ein Glas Wein am Abend nach den Vorlesungen mit den Freunden. All diese Sachen, die ich auch mit dem Studieren verbinde, fallen durch die Corona-Krise nun weg.

Trotzdem bin ich sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Seminare online abzuhalten, denn das ganze Semester nachzuholen wäre wirklich sehr schade. Zwar fordern deutschlandweit einige Dozenten und Studierende, dass dieses Semester nicht benotet werden soll, doch das macht keinen Sinn, denn wir lernen ja trotzdem und die Noten sind wichtig für den Gesamtdurchschnitt. Im Mai würde bei mir eigentlich die Klausurenphase mit vier Prüfungen und einer Hausarbeit beginnen. Da nun die meisten Prüfungen (außer in Fächern wie Statistik) durch zehnseitige Hausarbeiten ersetzt wurden, werde ich wohl auch im Sommer noch sehr viel zutun haben.

Wer also sagt, dass wir Studenten während der Corona-Krise sowieso nichts zu tun haben, liegt falsch. Die Lehre geht normal weiter, die Seminare dauern immer noch zweieinhalb Stunden, Präsentationen müssen wir auch online halten und da aufgrund der Online-Seminare die Diskussionen und Prüfungen wegfallen, müssen wir viel mehr Aufsätze und Hausarbeiten für ein Seminar schreiben, als eigentlich üblich wäre.

Diese Maßnahmen werden auf alle Fälle dieses Semester noch so bleiben. Ich hoffe, dass wir die Krise in den Griff bekommen und bald unseren Alltag wieder normal leben können.

Und wenn es dann so weit ist, hoffe ich, dass wir unseren Alltag mehr schätzen werden. Ich für mich habe die Präsenzlehre, meine Kommilitonen und meine Dozenten, die sich in dieser schweren Zeit viel Mühe geben uns zu lehren, durch die Corona-Krise nun jedenfalls mehr zu schätzen gelernt.