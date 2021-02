Auf dem Jakobsweg zum Bodensee wandern

Immer mehr Strecken im weitverzweigten Netz der deutschen Jakobswege werden gepflegt und markiert. Ein besonders schöner Abschnitt ist der Weg von der bayerischen Landeshauptstadt München nach Lindau, der in dem Pilgerführer „Jakobsweg München – Lindau“ aus dem Conrad-Stein-Verlag beschrieben wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Münchner Jakobsweg wurde von einer privaten Initiative anhand von alten Reiseberichten rekonstruiert und 2003 eröffnet. Durch schöne Wanderwege wurden Orte verbunden, die eine historische Beziehung zum Jakobuskult haben. So wandern die Pilger vorbei an sehenswerten Klosteranlagen und Kirchen idyllisch durch Wälder und Wiesen. Der Pilgerführer von Christiane Haupt teilt den Weg in insgesamt 15 Tagesetappen auf, die jeweils detailliert beschrieben werden. Alle Angaben wurden für die Neuauflage auf den neuesten Stand gebracht, heißt es weiter.

Zusätzlich zu der Hauptstrecke nach Lindau, das sich in den letzten Jahren zum zentralen Pilgerziel entwickelt hat, ist auch eine Variante nach Bregenz im Buch enthalten. Immer wieder werden zudem schöne Alternativrouten vorgestellt, außerdem gibt es hilfreiche Tipps für Radpilger. Karten, Höhenprofile und GPS-Tracks ergänzen die Beschreibung und helfen bei der Orientierung. Hinweise zu Unterkünften an jedem Etappenziel und in den Orten am Weg fehlen ebenfalls nicht; Angaben zu Anbindungen an den Nahverkehr erleichtern zudem eine flexible Etappenplanung. Abgerundet wird das Buch durch Informationen zu den vielen Sehenswürdigkeiten am Weg und zahlreiche Abbildungen, so der Conrad-Stein-Verlag in der Pressemitteilung.

Die Autorin

Christiane Haupt, die in München lebt, ist promovierte Sinologin, Journalistin und Autorin. Um dem wissenschaftlichen Alltag während der Promotion zu entkommen, wanderte sie

mehrere Etappen auf dem Jakobsweg in Deutschland und der Schweiz. Wie die Pilger im

Mittelalter wollte die gebürtige Augsburgerin von zu Hause aus losgehen und erlebte die Strecke durch Oberbayern und das Allgäu als besonders lohnenswert.