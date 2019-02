Auf dem Friedhof der Träume

Es ist keine leichte Kost, die der Zuschauer in „Nacht ohne Sterne“ im Theater Kosmos geboten bekommt. Dass sich das Premierenpublikum dem Stück des Wiener Schriftstellers Bernhard Studlar nicht entziehen konnte, lag an der ausgefallen Inszenierung und der schauspielerischen Leistung des Ensembles. Herausragend war auch die Lindauer Schauspielerin Sabine Lorenz, die mit wenigen Sätzen ein Wechselbad der Gefühle auf die Bühne zauberte.

Die Welt ist verrückt geworden. Kriege, Terroranschläge und Demonstrationen. Mittendrin: Menschen mit Existenzängsten, Spielschulden, Schuldgefühlen und der Sehnsucht nach etwas Glück. Sie alle treffen sich in einer Nacht ohne Sterne. Und so unterschiedlich ihr Schicksal auch ist, eins ist allen gemeinsam: Sie sind einsam und allein, auch wenn sie Menschen an ihrer Seite haben.

Die Ärztin ist Tag und Nacht im Einsatz, sie funktioniert. Auch als der Schwerverletzte eingeliefert wird, das Opfer einer Messerstecherei. Die Frau, die ihn gefunden hat, raucht mit ihr eine Zigarette, sie kommen ins Gespräch. Es entsteht ein flüchtiger Moment der Nähe, der durch das klingelnde Handy zerstört wird. Die Ärztin will gehen, doch die Frau sagt. „Ich ruf zurück“. Das versteht die Ärztin falsch: „Was sie rufen mich zurück?“ Die Hoffnung, die Sabine Lorenz schonungslos offen verkörpert, lässt die Zuschauer erschauern. Denn sie wissen, dass sie platzen wird.

Viele Hoffnungen platzen in diesem traurigen nächtlichen Reigen, in dem sich eine Kindergärtnerin, eine Mutter, ein Vater, eine Ärztin, ein Patient, ein Kredithai, ein Barmann und eine Schauspielerin im Engelskostüm treffen. Die Zuschauer erleben, wie das Unheil über dem jungen Ehepaar kreist, sehen, wie der junge Mann, der Spielschulden hat, durchdreht und auf den Kredithai einsticht. Sie sehen, wie sich die Ärztin aufopfert, mit dem Todkranken mitleidet, erleben, wie Tochter und Vater unter ihrer Distanz leiden. Und sie sehen Menschen sterben, während sich die anderen auf dem Friedhof der Träume treffen.

Baugerüst bringt auch Zuschauer in Bewegung

Der Zuschauer kann sich dem nicht entziehen. Er ist mittendrin. Dafür sorgt das intensive Spiel der Schauspieler, aber auch das außergewöhnliche Bühnenbild: ein Baugerüst, das sich als Podium mit mehreren Ebenen über alle vier Wände zieht. Die Menschen sind in Bewegung, treffen immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen aufeinander. Auch der Zuschauer ist in Bewegung. Er muss auf seinem Hocker immer wieder die Sitzrichtung wechseln, um die Handlung zu verfolgen – und rückt damit ins Zentrum der Inszenierung. Regisseur Hubert Dragaschnig treibt dies auch noch dadurch auf die Spitze, indem er einen vermeintlichen Attentäter im Publikum platziert.

Die Trostlosigkeit ist manchmal nur schwer auszuhalten. Beispielsweise, wenn der Sterbende im Krankenbett per Sprachnachricht erfährt, dass seine kleine Tochter ihren ersten Wackelzahn verloren hat oder die Erzieherin mit stumpfen Blick gesteht, dass sie nicht einmal mehr die Kinder liebt. Unter die Haut geht auch der Kontrollverlust der Ärztin, die sich nach einer Umarmung sehnt. „Aber da ist keiner. Kein Liebling. Da ist einfach nichts. Nacktes Nichts.“ Beeindruckend, wie Sabine Lorenz für einen kurzen Moment die Maske der Ärztin fallen lässt.

Aber auch das Komische blitzt immer mal wieder durch. Der sympathische Tod, der seinen Zeitplan einhalten muss, sorgt ebenso für Lacher wie die Freiheitsstatue, die endlich ihre Freiheit genießen will. Sie verrät den Dreiklang des guten Lebens: „Schwimmen, sich verlieben, Haltung zeigen.“ Am Ende gab es viel Applaus für das stark aufspielende Ensemble, das dem Publikum an diesem Abend sehr nahe gekommen ist.