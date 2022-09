Auch während der „Langen Nacht der Feuerwehr“ einsatzbereit

Die Lindauer Feuerwehr hatte am vergangenen Samstag zur „Langen Nacht der Feuerwehr“ geladen und mehr als tausend Menschen sind dieser Einladung gefolgt. Neben dem Spaß an der Präsentation, hatten die Feuerwehrleute an dem Wochenende aber auch einige Einsätze zu bewältigen. Davon berichtet die Feuerwehr in einem Schreiben.

Der im Vorfeld eingerichtete Bereitschaftszug musste zwar glücklicherweise nicht ausrücken, Vorbereitungen, Aufbau- und Abbauarbeiten wurden aber durch einige Einsätze unterbrochen. So musste der Löschzug West am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Enzisweilerstraße ausrücken. Bei einem medizinischen Notfall war die Drehleiter zur Ableiterung angefordert. Da eine Verbringung des Patienten aus dem Wohnhaus zum Rettungswagen dann aber doch ohne Hubrettungsfahrzeug möglich gewesen ist, konnten die Einsatzkräfte schon nach wenigen Minuten abbestellt werden und die bereits ausgerückten Feuerwehrfahrzeuge wieder umkehren.

In der Nacht auf Samstag, wurden um 1.25 Uhr der Löschzug Hauptwache sowie die Löschgruppe Altstadt zur Jugendherberge alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits geräumt. Bei der sofort eingeleiteten Erkundung des betroffenen Beherbergungsraumes konnten keine Anzeichen auf ein Brandereignis ausgemacht werden. Die Anlage hatte offenbar aufgrund eines technischen Fehlers ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten mit ihren fünf Fahrzeugen nach etwa zwanzig Minuten wieder einrücken und die Gäste des Hauses wieder in ihre Betten zurück.

Der nächste Feueralarm ließ nicht lange auf sich warten. Gegen viertel vor neun Uhr am Samstagvormittag alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu den Löschzug Hauptwache in den Heuriedweg. Die automatische Brandmeldeanlage in einem Discounter hatte einen Brand gemeldet. Angestellte des Verbrauchermarktes teilten den ersten Einsatzkräften mit, dass im Personalraum ein Pflanzkübel auf dem eingeschalteten Herd für Rauchentwicklung sorgte. Ein Trupp wurde zur Erkundung in den betroffenen Bereich entsandt. Vor Ort bestätigte sich die Situation. Das Kunststoffbehältnis wurde bereits vom Herd entfernt. Da sowohl der Verkaufsbereich als auch der Personalbereich leicht verraucht waren, musste das Gebäude mittels Hochleistungslüfter belüftet werden. Löscharbeiten waren aber nicht notwendig. Knapp zwanzig Minuten dauerte der Einsatz, dann konnten die Mitarbeiter wieder ihrer Tätigkeit nachgehen und die Kunden ihren Einkauf fortsetzen.

Etwa zwei Stunden später, gegen elf Uhr am Samstagvormittag, war die Hilfe des Löschzugs West gefragt. Bei der Leitstelle ging eine Meldung über eine hilflose Person in einer Wohnung im Wiesengrund ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte die Bewohnerin die Wohnung selbst öffnen. Die Einsatzstelle konnte nach einer viertel Stunde dem Rettungsdienst übergeben werden. Für den Samstag waren somit alle Einsätze abgearbeitet und die „Lange Nacht der Feuerwehr“ konnte unterbrechungsfrei veranstaltet werden.

Am Sonntagnachmittag um kurz vor zwei wurden der Löschzug Hauptwache und die Löschgruppe Altstadt zum Lindauer Hafen alarmiert. Der Integrierten Leitstelle Allgäu wurde mitgeteilt, dass von einem Passagierschiff im Hafen schwarzer Rauch aufsteigt. Noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte konnte, in Abstimmung mit der Polizei, die Einsatzörtlichkeit konkretisiert werden. Die zuvor gemeldete Einsatzstelle Segelhafen wurde auf Seehafen korrigiert. Beim Eintreffen des Einsatzleiters am Motorschiff „Lindau“ konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Die Besatzung des Passagierschiffs hatte bestätigt, dass keine Gefahr vorliegt. Eine abschließende Kontrolle des Maschinenraums ergab keine Anzeichen auf ein Brandereignis. Parallel wurde der Seehafen kontrolliert, um einen Brand auf einem anderen Wasserfahrzeug auszuschließen. Nach einer halben Stunde war klar, dass keine Gefahrensituation vorlag. Neben fünf Fahrzeugen der Feuerwehr waren auch Wasserwacht und Wasserschutzpolizei im Einsatz.