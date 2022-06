Auch russische Wissenschaftler dürfen teilnehmen: Nobelpreisträgertagung schließt keinen aus

Das sind die Lindauer Nobelpreisträgertagungen

Die Lindauer Nobelpreisträgertagungen wurden im Jahr 1951 gegründet. Die jährlichen Tagungen dienen dem Austausch zwischen unterschiedlichen Generationen, Kulturen und Disziplinen. So sind die Tagungen abwechselnd den drei naturwissenschaftlichen Nobelpreis-Disziplinen, der Physik, der Chemie oder der Physiologie und Medizin gewidmet. Alle fünf Jahre findet eine interdisziplinäre Tagung statt und alle drei Jahre die Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften. Mit verschiedenen Deklarationen (2020 für offene Wissenschaft, 2015 zum Klimawandel, 1955 gegen den Einsatz von Atomwaffen) brachten sich die Wissenschaftler immer wieder mit politischen Appellen in die öffentliche Debatte ein.

Es waren die Lindauer Ärzte Franz Karl Hein und Gustav Wilhelm Parade, die mit der Idee zu einer Konferenz mit Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern an Lennart Graf Bernadotte af Wisborg herantraten und die diese gemeinsam mit ihm umsetzten – bereits seit 1953 auch mit Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Rund 35 000 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben seitdem teilgenommen. Das Tagungsprogramm widmet sich in diesem Jahr sechs Tage lang turnusgemäß der Chemie. nach Lindau gekommen sind rund 30 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger sowie gut 600 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Entsprechend dem aktuellen Chemienobelpreis 2021 bilden Katalyse und Synthese ein Kernthema, insbesondere die Organokatalyse. Weitere Themen sind neue funktionale Moleküle sowie deren Design und Strukturvorhersage mittels künstlicher Intelligenz. Die Tagungen nehmen auch Themen aus dem Bereich „Wissenschaft in der Gesellschaft“ auf, dieses Jahr mit Schwerpunkten zum Vertrauen in die Wissenschaft sowie zur Diversität in der Forschung. (lz)