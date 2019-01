Auch Nicht-Deutsche können fürs Parlament wählen

Die neunte Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus Deutschland findet am 26. Mai statt. An dieser Wahl können alle aktiv teilnehmen, die folgende Bedingungen erfüllen:

am Wahltag die Staatsangehörigkeit eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) besitzen,

volljährig sind,

seit mindestens drei Monaten in Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der EU eine Wohnung haben oder sich mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet),

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem EU-Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parlament ausgeschlossen sind,

in ein Wählerverzeichnis in Deutschland eingetragen sind.

Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag muss auf einem entsprechenden Formular gestellt werden und bis spätestens 5. Mai bei der zuständigen Gemeindebehörde eingegangen sein. Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter geben die Gemeindebehörden aus.

Wer bereits zu einer Europa-Wahl seit dem 13. Juni 1999 in ein Wählerverzeichnis in Deutschland eingetragen worden ist, muss keinen neuen Antrag stellen. Die Eintragung erfolgt dann automatisch, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen (siehe Punkte).

Neuantrag erforderlich

Dies gilt jedoch nicht für die Personen, die vor der Wahl gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis erneut ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird.

Wer für eine frühere Wahl (zwischen 1979 und 1994) in ein Wählerverzeichnis in Deutschland eingetragen war, muss nun für eine Teilnahme einen neuen Antrag stellen. Nach einem Wegzug ins Ausland und erneutem Zuzug nach Deutschland ist ebenfalls ein erneuter Antrag erforderlich.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen für die aktive oder passive Wahlteilnahme.