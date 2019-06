Auch Lindaus Frauen scheitern in der Relegation SpVgg Frauen

Die Fußballerinnen der SpVgg Lindau haben den Aufstieg in die Verbandsliga verpasst. Die Lindauerinnen verloren am Sonntag zu Hause gegen den TSVgg Plattenhardt, Zweiter der Landesliga-Staffel 1, mit 2:4. Für Lindau ist damit die Saison beendet, Plattenhardt spielt im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg am kommenden Sonntag gegen den TSV Münchingen um den letzten Platz in der Verbandsliga.

„Wir haben eine überragende Saison gespielt, aber heute sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben gegen eine läuferisch sehr starke Mannschaft verloren, darum ist der Sieg für Plattenhardt auch verdient“, sagte Lindaus Trainer Achim Schnober. Vor mehr als 250 Zuschauern im eigenen Stadion verlor die Lindauer Mannschaft, obwohl sie optisch mehr vom Spiel hatte. Der TSVgg Plattenhardt nutzte jedoch die individuellen Fehler der Lindauerinnen gnadenlos aus. Nach gut einer Stunde führten die Gäste mit 3:0. Nach den Anschlusstreffern von Veronika Gibasova und Annika Stohr keimte noch mal Hoffnung auf, jedoch fiel praktisch im Gegenzug durch Plattenhardts Torjägerin Sabrina Rößner das 2:4.