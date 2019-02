Auch Insulaner müssen für die Gartenschau Eintritt bezahlen

Die Zugänglichkeit der Hinteren Insel während der Bauarbeiten und der Gartenschau selbst, das Verhalten der Fahrradfahrer nicht nur in der Fußgängerzone und die Altstadtplätze, die nicht so schön sind, wie sein sollten – das waren weitere Themen des Leserstammtisches „LZ hört zu“ auf der Insel.

Gartenschau: Auskunft über die Zugänglichkeit der Hinteren Insel während der Bauarbeiten für die Gartenschau und während der Gartenschau selbst, wollte Wolfgang Furitsch. Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer erläuterte, dass die Bauarbeiten im Herbst am Sina-Kinkelin-Platz beginnen. Der Elefant werde dort bleiben, aber er werde eine Mama bekommen. Zudem werde es einen ganz neues Mini-Fußballfeld und einen Streetballplatz geben.

Im kommenden Jahr laufen dann die Arbeiten auf der Hinteren Insel auf Hochtouren. Wann welche Bereiche gesperrt sein werden, das könne er noch nicht sagen. Darüber werde die Verwaltung aber informieren, sobald die Zeitpläne feststehen. Während der Seeparkplatz und das dahinter liegende wegen der Arbeiten im Sommer 2020 nicht zugänglich sein werden, soll der Luitpoldpark frei bleiben.

Während der Veranstaltung im Frühjahr und Sommer 2021 dürfen auch Lindauer das Gartenschaugelände nur betreten, wenn sie Eintritt bezahlt haben. Es werde aber bezahlbare Dauerkarten geben. außerdem denke die Stadt darüber nach, das Gartenschaugelände rund um die uhr zu öffnen, damit Lindauer und Gäste die Sonnenuntergänge bewundern können. Das ist aber noch nicht entschieden.

Auch die jüngsten Baumfällungen auf der Hinteren Insel musste Pressesprecher Jürgen Widmer nochmals erläutern. Wie berichtet, waren dort Bäume gefällt worden, die zum Teil krank waren, die zum Teil nicht so stark gewachsen sind wie erhofft und die zum Teil der Gartenschau im Weg stehen. Zusätzlich seien Fällungen – auch an anderen Stellen im Stadtgebiet – nötig gewesen als Folge des Schneebruchs nach dem Schneechaos an Dreikönig. Das liege am überalterten Baumbestand in Lindau, der dringend eine Verjüngung bräuchte.

Fahrradfahrer: Dass Radfahrer fast alle Einbahnstraßen auf der Insel auch gegen die Fahrtrichtung befahren dürfen, stört viele Insulaner. Das sei zu gefährlich. Noch mehr stören sich die Inselbewohner aber daran, dass Radfahrer auch in der Fußgängerzone fahren und rücksichtslos durch enge Altstadtgassen rasen. Dabei komme es immer wieder auch zu Unfällen, wie Cathrin Dreher aus persönlicher Erfahrung berichtete. Die Insulaner fordern deshalb mehr und strengere Kontrollen der Polizei. außerdem sollte die Stadt nach dem Vorbild anderer Städte auffällig Schilder errichten, die auf humorvolle weise darauf aufmerksam machen, wo Radfahrer unter keinen Umständen fahren dürfen.

Altstadtplätze: „Unsere Plätze sehen zum Teil aus ... – das ist furchtbar“, sagte Wilfried Schlegel und erhielt viel Zustimmung. Als Beispiele nannte er Stiftsplatz, Kirchplatz, Reichsplatz, Schrannenplatz: „Man sollte nicht alles verkommen lassen.“ Das gelte auch für den Seehafen. Deshalb freute er sich zu hören, dass die Verwaltung heuer die Sanierung des Stiftsplatzes planen will. Im kommenden Jahr sind die Bauarbeiten geplant. Danach sollte es zügig mit den anderen Plätzen weitergehen. Allerdings sollte die Stadt das nicht so machen wie beim Alten Schulplatz, ergänzte Martin Koch. Dann sollte man die lieber gar nicht anrühren. Vor allem Geschäftsleute machen sich zudem Sorgen, dass nach einer Sanierung auch auf anderen Plätzen Parkplätze wegfallen könnten.

Ebenfalls kein gutes Vorbild sei der Therese-von-Bayern-Platz und das Umfeld der Inselhalle insgesamt, das fast alle Teilnehmer des Leserstammtisches als hässlich empfinden. Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer erklärte, dass die arbeiten noch nicht fertig sind. Allerdings werde das nichts an der Versiegelung ändern. Widmer berichtete aber, dass die Verwaltung derzeit darüber nachdenke, wie man mit Möblierung den Platz so gestalten kann, dass man sich dort gerne aufhält. Geplant seien unter anderem Pflanzkübel. Denn alles muss verschiebbar oder abbaubar sein, wenn der Platz für eine Veranstaltung nötig ist.

Unliebsame Hinterlassenschaften: Dass Insulaner, andere Lindauer und Gäste ihre Hunde auf den Wiesen oft frei laufen lassen, daran stören sich einige Insulaner. Denn das führe dazu, dass man oft in Hundehaufen trete und auf einer Wiese sogar darin liege. Aber es gebe auch andere unliebsame Hinterlassenschaften: So gebe es Feriengäste, die ihren Müll mitbringen und mangels ausreichend großem Mülleimer dort in Parks werfen oder damit Papierkörbe verstopfen.

Für großen Unmut sorgt vor allem im Sommer fast jeden Morgen der Unrat, den Feiernde auf der Hinteren Insel hinterlassen. Leider nutzen viele dort nicht das WC, sondern verrichten ihre Notdurft in Büschen, vor Kellereingängen oder sogar vor Haustüren. Weil da oft auch Glasscherben dabei sind, werde das zur Gefahr für die Badegäste. Da sei die Stadt einigermaßen machtlos, räumte Pressesprecher Jürgen Widmer ein. Allerdings gehe der Unmut so weit, dass die Verwaltung ernsthaft darüber nachdenke, jegliches Glas auf der Hinteren Insel zu verbieten. Das würde dann aber auch solche Gäste treffen, die ihre Flasche Wein oder Bier bisher brav wieder mit nach Hause nehmen.