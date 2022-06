Auch in Vorarlberg gibt es jetzt einen ersten Affenpocken-Fall

Vorarlberg hat seit Dienstagabend den ersten bestätigten Fall einer Affenpocken-Erkrankung. Das teilt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher der Öffentlichkeit mit. „Es besteht kein Grund zur Beunruhigung“, wird sie in einer Pressemitteilung der Landespressestelle zitiert.

Man habe damit gerechnet, dass auch in Vorarlberg bestätigte Fälle auftreten werden und sei darauf vorbereitet, informiert Rüscher. Die dafür vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen seien eingeleitet worden, die Abläufe funktionieren. Die Kontaktpersonen seien bereits ermittelt worden, als der Verdacht einer Infektion auftrat.

45-Jähriger reist aus Risikogebiet ein

Zu dem konkreten Fall: Betroffen ist ein 45-Jähriger, der aus einem Risikogebiet eingereist ist. Etwa eine Woche nach seiner Rückkehr bekam er Fieber und einen schmerzhaften Bläschenausschlag. Daraufhin wurden Proben genommen und an die Virologie der Universität Wien gesandt, die nach der Untersuchung im Labor den positiven Befund des PCR-Tests bestätigte. Gleichzeitig wurden die Landessanitätsdirektion und die zuständige Bezirkshauptmannschaft informiert, die seine Kontakte nachverfolgte.

Der Patient befindet sich nach Angaben der Landespressestelle in einem guten Allgemeinzustand, alles deutet auf einen leichten Krankheitsverlauf hin. Bis zum Abheilen der Bläschen, das auf das Ende der Infektiösität hindeutet, muss er zu Hause bleiben. Weil eine Ansteckung mit Affenpocken in seinem Fall wegen des Untersuchungsbefunds und der Reisevorgeschichte wahrscheinlich war, wurde er bereits in Quarantäne geschickt, bevor die Laborergebnisse feststanden.