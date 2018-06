Auch in Reutin lauert Gift auf dem Bahngelände

An sich will die Deutsche Bahn mit ihren Flächen in Reutin Geld verdienen. Das Erdreich auf dem Bahnhofsgelände auf der Hinteren Insel ist mit Schadstoffen belastet (wir berichteten). Die Sanierungskosten dürften dabei so hoch sein, dass bei einer Vermarktung der Flächen kaum Geld zu verdienen ist. Doch auch in Reutin könnten sich die Hoffnungen der Bahn nicht erfüllen. Der Lindauer Zeitung liegt ein Schreiben aus dem Jahr 2009, in dem ein Mitarbeiter der DB Services Immobilien GmbH seine Kollegen von der Bahn-Landwirtschaft vor Giftstoffen im Boden auf dem Gelände der Kleingärten am Kamelbuckel warnt.

Ein Mitarbeiter der Immobilien-Verwaltung schreibt an die Bahn-Landwirtschaft, dass es Ergebnisse einer Untersuchung gebe, die für die Flächen der Kleingartenanlage Handlungsbedarf ergeben. Er zitiert dabei aus den Ergebnissen einer orientierenden Untersuchung vom 16.Januar des Jahres 2009, die vom Wasserwirtschaftsamt Kempten in Auftrag gegeben worden war. Unter anderem wurden erhöhte Blei- und PAK-Werte im Boden festgestellt. Hinter der Abkürzung PAK verstecken sich Polycyclische aromatische Wasserstoffe, von denen viele als krebserregend gelten. Sie sind unter anderem in Autoabgasen oder Tabakrauch enthalten. Mögliche Quellen wären an dieser Stelle auch Asche oder Altöl.

Laut des Schreibens wurden auf vier Untersuchungsflächen in den Kleingärten die Prüfwerte der Bodenschutzverordnung für den Wirkungsweg Boden-Pflanze überschritten. Heißt: Das Gift gerät aus dem Boden in die Pflanzen und dies in zu hoher Konzentration. Genauere Ergebnisse könnte eine Detailuntersuchung erbringen, heißt es in dem Schreiben. Diese würde aber ungefähr 18 600 Euro kosten. „Da es sich um eine Projektentwicklungsfläche handelt, für die in absehbarer Zeit die Verwertung vorgesehen ist, sind die entstehenden Kosten unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten nicht zu vertreten“, heißt es in dem Schreiben.

Bahn bestätigt, dass in Gärten Schadstoffe gefunden wurden

Nach Meinung der DB Services Immobilien müssten alle Maßnahmen ergriffen werden, um eine mögliche Schädigung der Gesundheit der Gartenpächter zu vermeiden, heißt es weiter. Die Konsequenzen sind auch angedeutet: „Dies bedeutet, dass unter Umständen die gesamte Kleingartenanlage aufgelöst werden muss, wenn nicht alle geeigneten Maßnahmen das selbe Ziel erreicht werden kann.“

Laut eines weiteren Schreibens hat damals auch das Landratsamt nachgehakt, welche Schritte die Bahn unternimmt, um die Gesundheit der Kleingärtner zu sichern. Unter anderem sei es verboten, Pflanzen zu züchten, die für den Verzehr gedacht sind. Außerdem sollten Kinder nicht im Erdreich graben. Die Bahn bestätigte auf Anfrage der LZ, dass es sich bei der Kleingartenanlage in Reutin um eine Altlastenverdachtsfläche handele, die bis 2009 im Auftrag der Bahn untersucht wurde. „Dabei wurden die von Ihnen genannten Schadstoffe gefunden, die aus Auffüllungen mit Schlacken und Aschen stammen.

Die Untersuchungsergebnisse wurden den Aufsichtsbehörden vorgelegt. Zwischen Landratsamt und Bahn wurde vereinbart, die Pächter von Schadstoffen betroffener Parzellen über empfohlene Nutzungseinschränkungen zu informieren. Die entsprechenden Schreiben wurden bereits im Sommer 2009 verschickt“, teilt ein Bahnsprecher mit.

Landratsamt prüft Ergebnisseder Bodenuntersuchungen

Auch weitere Flächen in Reutin außerhalb der Kleingartenanlage wurden laut Bahn untersucht. Dort wurden ebenfalls Bodenschadstoffe festgestellt. „Die Ergebnisse liegen den Aufsichtsbehörden vor. Aus den Untersuchungsergebnissen lässt sich keine Erfordernis für weitere Untersuchungsmaßnahmen ableiten“, heißt es weiter. Pressesprecherin Sybille Ehreiser vom Landratsamt bestätigt, dass sich die entsprechende Fachabteilung mit den Ergebnissen beschäftige.

Die Vermarktung der Flächen werde durch die Schadstoffbelastung nicht grundsätzlich gefährdet, so der Bahnsprecher. Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung sei eine Umnutzung der Flächen geplant. Dabei werde ein Großteil der Bodenbelastungen ohnehin entfernt oder versiegelt.