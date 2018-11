Auch Einheimische sollen profitieren

Die „Outdooractive Regio“ als neue interaktive Karte, gut ausgebaute Rad- und Wanderwege im Allgäu, eine neue Rad- und Wanderkarte für Lindau, die Vereinheitlichung des Prospektmaterials der Teilregionen Lindauer Bodensee und Westallgäu, die Erweiterung der Allgäu-Walserkarte und ein Abreißblock für Radtouren im Westallgäu – daran haben die Touristiker des Landkreises Lindau 201 gearbeitet. Eine Arbeit, die ihre Berechtigung hat. Nicht nur, weil immer mehr Gäste den Lindauer Bodensee und das Westallgäu besuchen, sondern weil auch die Einheimischen etwas davon haben.

Immer mehr Menschen besuchen den Lindauer Bodensee und das Westallgäu. Diese Entwicklung belegen die Zahlen, die auf der Tourismuskonferenz des Landkreises Lindau, bei der sich bereits zum neunten Mal auf Einladung von Landrat Elmar Stegmann die Vertreter des Tourismus aus den Städten, Gemeinden und Märkten mit den Bürgermeistern des Landkreises austauschten, vorgelegt wurden. So sind, wie Katjana Knoll vom Regionalen Tourismusmanagement des Landkreises Lindau berichtete, im vergangenen Jahr insgesamt 585 124 Gäste im Landkreis angekommen, davon 169 187 im Westallgäu und 415 937 am Lindauer Bodensee. Übernachtet haben im gesamten Landkreis 2 353 237, davon 1 008 574 im Westallgäu und 1 344 663 am Lindauer Bodensee. Durchschnittlich blieben die Gäste am Lindauer Bodensee 3,2 Tage und im Westallgäu sechs Tage. Während sich bei der Aufenthaltsdauer im Vergleich zu den Vorjahren nichts getan hat, sind sowohl die Ankünfte als auch die Übernachtungen um rund fünf Prozent gestiegen. Eine Entwicklung, die sich seit Jahren stetig fortsetzt.

Neue „Outdooractive-Regio“-Karte

Trotzdem verfolgt das regionale Tourismusmanagement des Landkreises die Fortführung seiner Projekte nicht nur allein für die Gäste. Auch die Einheimischen werden etwas davon haben. In diesem Sinne ist die neue „Outdooractive-Regio“, eine interaktive Karte, zu sehen, die beiden Interessensgruppen in Zukunft die Planung von Wander-, Langlauf- oder Thementouren im ganzen Landkreis ermöglichen soll. Verlinkt auf die jeweiligen Ortswebseiten, aber auch auf Portale wie dem des Alpenvereins, der Allgäu GmbH oder dem Tourenportal Bodensee, soll die Karte viele Menschen erreichen, erklärte Knoll, verschwieg jedoch auch nicht, dass zwar 17 Gemeinden sich finanziell beteiligen werden, aber Lindau und Weißensberg nicht dabei sind.

Bei dem Leader geförderten Projekt „Qualitätssicherung touristischer Wegenetze Wandern und Rad im Allgäu“ geht es sowohl um eine allgäuweite, einheitliche Beschilderung der Rad- und Wanderwege als um die Wege selbst. Wie Knoll erklärte sei das Ziel, gut ausgebaute Wege in einer „Wanderfibel“ zu erfassen. Für den Zustand dieser Wege wie auch für die Beschilderung sind wiederum die Gemeinden zuständig.

Gekümmert hat sich das Regionale Tourismusmanagement aber auch um das Gestaltungskonzept der Broschüren, die im Landkreis erscheinen. Wie Isabelle Frick-Renz in Vertretung für Laura Brombeiß berichtete, ist das Ziel, ein einheitliches Gesamtbild sowie eine modernere Gestaltung jener gedruckten Broschüren zu schaffen, die die Teilregionen Lindauer Bodensee und Westallgäu herausbringen. Während dieses Projekt im Westallgäu noch umgesetzt werden muss, hat das Projekt „Genussherbst“ bereits Früchte getragen. Der Lindauer Bodensee ist zum Genussort 2018 ausgezeichnet worden und in der kommenden Woche werde ein kulinarischer Reiseführer mit allen 100 Genussorten in Bayern erscheinen, kündigte Frick-Renz an. Dagegen ist die neue Rad- und Wanderkarte inklusive des Tourenguides für den Lindauer Bodensee noch in Arbeit. Ebenso wie der Abreißblock mit Radtouren im Westallgäu sowie die Erweiterung der Allgäu-Walser Card.

Trends von heute und morgen

Jede Menge Inspiration und Anstöße für ihre künftige Arbeit bekamen die Touristiker und Politiker von Benjamin Buhl. In seinem Vortrag „Alles digital? Was kommt beim Kunden an“, erklärte der Fachmann zukunftsgerichtete Trends, was Touristik und Politik von diesen Trends besser heute als morgen umsetzen sollten und vor allem, dass am digitalen Zeitalter kein Weg vorbei führt.