Auch die Lindauer FDP will zum Thema Hintere Insel einen Bürgerentscheid über ein Ratsbegehren

Die Lindauer FDP möchte, dass die Lindauerinnen und Lindauer in einem Bürgerentscheid über den Rahmenplan zur Hinteren Insel abstimmen. Wie Bürgerunion und Lindau Initiative fordert die FDP dafür ein Ratsbegehren.

„Die FDP begrüßt die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in der Stadtentwicklung von Lindau“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. „Als gewählte Vertreter der Lindauer Bürgerschaft wollen und müssen wir jedoch im Stadtrat in einer gesamten Struktur die Konzepte und Möglichkeiten eruieren, analysieren und letztendlich beschließen.“

Dass das in der Vergangenheit „nicht so perfekt“ funktioniert habe, schließt die FDP aus den verschiedenen Bürgerentscheiden in der Vergangenheit. „Wenn es um die Bebauung der westlichen Insel geht, dann sollte das schon fast selbstverständlich sein, dass die Bürgerinnen und Bürger an dieser Entscheidung mitbeteiligt werden“, so die FDP weiter. „Mit dem beschlossenen Rahmenplan wird die Insel in der gesamten Struktur und Konzeption vergrößert, sie verändert sich und das Ergebnis ist dann nicht mehr zu korrigieren.“

Frühere Entscheidungen überdenken

Es sei ein Teil der Demokratie, den Bürger, auch außerhalb von Wahlzeiten um eine Entscheidung zu bitten und den Stadtrat zu unterstützen oder auch zu korrigieren. Deshalb fordere auch die FDP einen Bürgerentscheid auf Grundlage eines Ratsbegehrens. „Der Stadtrat kann die Formulierung erstellen, zum Beispiel: Sind Sie dafür, dass der beschlossene Rahmenplan für die hintere Insel im Gesamten umgesetzt wird und die Bebauung schnellstens realisiert wird?“ Beim Bürgerentscheid, so die FDP wird das Wort „dafür“ vermutlich durch „dagegen“ ersetzt, oder eine andere Formulierung gewählt.

„Wenn nun die Situation Parken auf und vor der Insel vom Stadtrat beschlossen wurde, nachdem die Parkbereiche auf der hinteren Insel zum großen Teil weggefallen sind und nach wie vor noch kein schlüssiges Parkkonzept für Lindau entwickelt und geplant wurde, ist es wichtig, dass wir auch die Geschäftssituation der Lindauer Kaufmannschaft, Einzelhändlern und Gewerbe intensiv betrachten“, schreibt die FDP weiter. Sie wolle keine ausgestorbene Innenstadt mit vielen geschlossenen Geschäften, sondern die Insel auch außerhalb der Tourismus-Saison als Einkaufsstadt erhalten. „Also heißt es nun nachhaltig die Themen zu diskutieren, ohne ideologische Vorgaben und auch vielleicht einmal mit dem Überdenken der früheren Entscheidungen.“