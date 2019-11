Auch die Jugendarbeit profitiert

Die Skiabteilung des ESV Lindaus veranstaltet am Samstag, 16. November, ihren traditionellen Skibazar. Nach großem Erfolg in den letzten Jahren findet er auch dieses Jahr wieder im Autohaus Dreher statt. Damit sei er unabhängiger vom Wetter und übersichtlicher geworden, schreibt der ESV in einer Pressemitteilung.

Großen Wert lege der ESV auf technisch Einwandfreies, nicht zu altes und vor allem wiederverkaufbares Material, welches bei der Annahme geprüft werde. Es werden Ski-, Snowboard- und Langlaufartikel, Skischuhe und andere Wintersportartikel wie zum Beispiel Schlittschuhe angenommen, aber keine Kleidungsstücke. Vom erzielten Verkaufserlös werden zehn Prozent zugunsten der Jugendarbeit einbehalten. Die Annahmegebühr beträgt pro Artikel einen Euro. Die Annahme der Verkaufsartikel erfolgt von neun bis elf Uhr. Bei der Beratung und Bewertung stehen erfahrene Helfer zur Verfügung.

Der Verkauf findet von 11.30 bis13.30 Uhr statt. Anschließend erfolgt die Rückgabe der nicht verkauften Artikel und Ausbezahlung für die Sachen, die einen neuen Besitzer gefunden haben. Die Vorbereitungen auf die neue Skisaison sind bei Skiabteilung des ESV Lindau voll im Gange. Vorstandschaft und Trainer haben die Weichen für eine erfolgreiche Saison gelegt.

Die Jugendarbeit steht dafür ganz im Vordergrund und so werden auch in diesem Jahr einige Samstage mit Schnuppertagen für interessierte Skibegeisterte angeboten.

Aber auch der sportliche Teil soll nach einer tollen letzten Saison weiterentwickelt werden, um damit die Freude und den Spaß am Skifahren zu fördern. Der ESV bietet dafür Elterstammtische an, die auf unserer Internetseite und in der Tagespresse veröffentlicht werden. Dort werden alle Termine, Vorbereitungen, Rennen und Schnuppertage der Skiabteilung besprochen. Gäste sind dabei stets herzlich willkommen.