Auch am 95. Geburtstag genießt Marion Schielin ihre Aussicht auf Lindau

Ihren 95. Geburtstag hat am Wochenende Marion Schielin gefeiert. Bürgermeister Uwe Birk besuchte die Jubilarin und überbrachte die offiziellen Glückwünsche der Stadt.

„Hier sitze ich jeden Morgen nach dem Frühstück und genieße diese Aussicht auf Lindau“, erzählt Marion Schielin auf ihrer Terrasse, von der sie einen tollen Blick auf den See, Lindau und die Berge hat. Auch wenn sie in Augsburg geboren und aufgewachsen ist, kennt sie Lindau bereits aus Kindheitstagen. Beispielsweise die Dienstwohnung des Finanzamtschefs, denn da konnte sie bei der Verwandtschaft wohnen, wenn Ferien waren. Ihre Oma hat sie dann, als sie 15 Jahre alt war, mit nach Bad Schachen ins Hotel mitgenommen, zum Kaffeetrinken und zur Reunion, zum Tanz. „Da sollte ich ein hübsches Kleidchen anziehen und dann ging es mit dem Schiff hierher an den Lieblingsort meiner Oma, ins Hotel“, erinnert sie sich. Doch bis sie hier in die Schielin-Dynastie einheiratete, verging noch einige Zeit.

Langweilig war es bis dahin nicht, ihre Familie hatte ein Baugeschäft in Augsburg, das sie selbst weiterführte, sogar dann noch, als sie längst in Bad Schachen wohnte und mit ihrem Mann das Hotel leitete. Das Geschäft verkaufte sie in der Zeit, in der das Hotel an die nächste Generation weitergereicht worden war und ihr Mann kurz darauf verstarb. Damit war für sie der Schlussstrich unter Augsburg gezogen und klar, sie bleibt in Lindau, besser Bad Schachen.

Auch wenn sie nicht in der Vergangenheit lebt, sie weiß noch viel aus der Geschichte des Hotels Bad Schachen und die Entwicklung des Tourismus seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch an die Fackelzüge kann sie sich noch genau erinnern, mit denen in den Anfangsjahren der Nobelpreisträgertagungen die Laureaten mit den Studenten von der Insel raus nach Bad Schachen gezogen sind, auf der Terrasse gab es dann eine Rede und anschließend wurde gemeinsam getafelt.

Aber auch was gegenwärtig in Lindau und auf der Welt vor sich geht, beobachtet sie genau. So schrieb sie Oberbürgermeister Gerhard Ecker spontan einen Brief, als sie gelesen hatte, dass er vorzeitig zurücktritt. „Ich schreibe normalerweise keine Briefe, aber da musste ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen“, berichtet das Geburtstagskind. Denn nach ihren Worten ist in Lindau unter Ecker so viel vorwärtsgegangen, wie seit den Zeiten des Geheimrats Walther Frisch nicht mehr. „Ich bewundere seine Tatkraft“, gesteht sie. Frisch war der erste Oberbürgermeister Lindaus nach dem Zweiten Weltkrieg, von den Siegermächten eingesetzt, und blieb bis 1956 im Amt.

Damals, in den 1950er-Jahren, war auch der Tourismus eine ganz andere Geschichte. Früher sind ganze Familien für drei Wochen hierher ins Hotel in die Sommerfrische gekommen, zumeist aus Deutschlands Norden, wo es nicht so warm war. „Ich hatte damals Fahrräder für unsere Gäste gekauft, mit denen sie die Umgebung kennenlernen konnten.“ Dafür hatte sie auch extra ein Büchlein geschrieben, mit Wanderwegen ins Hinterland sowie Empfehlungen, wo man gut essen könne. Das hat sich grundlegend geändert. Den Großteil der Gäste könne man sich kaum auf einem Fahrrad vorstellen, es seien auch kaum noch Familien, die hierherkämen. Damals gab es dort, wo heute die Autos bei großen Veranstaltungen im Hotel parken, Beete, in denen das Gemüse für die Hotelküche gezogen wurden.

Ihr Häuschen ist eine richtige Schmuckkammer, alleine schon wegen der Aussicht. „Das war früher das Kutscherhaus, das haben mein Mann und ich uns irgendwann als Wohnung fürs Alter ausgeguckt“. Den Beginn des Umbaus erlebte er noch, die Fertigstellung hingegen nicht mehr. Aber vielleicht will ihre Tochter eines Tages hier einziehen, vermutet Marion Schielin. Die wüsste mittlerweile Lindau wieder zu schätzen und genießen, sagt sie mit einem Lachen. Ihre vier Enkel kommen jedenfalls gerne zu Besuch nach Lindau. Neben ihrer leiblichen Tochter gab es noch zwei Kinder ihres Mannes aus einer früheren Ehe.

Bei der Aussicht auf die Lindauer Insel gehen ihr viele Menschen durch den Kopf, die hierher nach Lindau ziehen und dann nur klagen und jammern. „Die sehen einfach nicht mehr das Tolle und Schöne, das Lindau bietet“. Da gehört sie nicht dazu, sie genießt und freut sich über jeden Tag, an dem sie den Ausblick über den See nach Lindau und bis in die Berge erleben kann.