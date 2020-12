Attacke mit Einkaufswagen: Streit im Supermarkt

Eine Streife der Lindauer Polizei ist am Dienstag gegen 15 Uhr zu einem Verbrauchermarkt in der Von-Behring-Straße in Lindau gerufen worden. Grund war eine tätliche Auseinandersetzung an der Kasse. Eine 40-Jährige wurde von einer 44-Jährigen mit dem Einkaufswagen verletzt, indem sie der 40-Jährigen den Einkaufswagen absichtlich in die Füße fuhr, heißt es im Polizeibericht.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass die 40-jährige Frau aus der Schweiz zusammen mit ihrer Mutter zuvor von St. Gallen nach München gefahren war und auf dem Heimweg noch in Lindau einkaufen wollte. Da kein triftiger Grund für die Einreise nach Deutschland vorlag, wurde von den beiden Schweizerinnen wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzt eine Sicherheitsleistung erhoben, schreibt dei Polizei weiter. Außerdem wurde Anzeige erstattet.