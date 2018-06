Attaccies aus Lindau demonstrieren in Hannover gegen Freihandelsabkommen

Die 50 Plätze waren voll belegt in dem Reisebus nach Hannover, den die Attac-Regionalgruppe Lindau organisiert hatte. Rund 90000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag im Vorfeld des Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama in Hannover gegen die geplanten Freihandelsabkommen demonstriert.

Die Gegner fürchten den Abbau staatlicher Kontrolle. „Viele Menschen wollen nicht warten, bis die Geheimverhandlungen der Verträge abgeschlossen sind und keine Regierungen und kein Parlament sich mehr traut Nein zu sagen“, begründet Attac-Sprecher Lothar Höfler den Protest. Foto: privat