Ateliers in Lindau und Bregenz öffnen ihre Türen

Lindau und Bregenz wollen in unterschiedlichen Bereichen enger zusammenarbeiten. Den Anfang macht jetzt die Kultur: Am kommenden Samstag öffnen Künstlerinnen und Künstler in beiden Städten ihre Ateliers.

Der „Open Studio Day“ (dt.: Tag des offenen Studios) ist am Samstag, 14. Januar, von 10 bis 16 Uhr. Er das erste Projekt im Kulturbereich, das im Rahmen der Kooperation zwischen Lindau und Bregenz und dem Bregenzer Kultursektor Elektra stattfindet. Anfang Oktober wurde diese Kooperation in einer gemeinsamen Stadtratssitzung beschlossen.

Lindauer und Bregenzer Künstlerinnen und Künstler öffnen an diesem Tag ihre Ateliers. Interessierte haben die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen künstlerischer Produktionen zu werfen und in einem offenen Diskurs mit den Kulturschaffenden über ihre Arbeit zu sprechen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Vielfalt soll sichtbar werden

„Die künstlerische Vielfalt, die Dichte und vor allem die hohe Qualität der Kulturlandschaft in Bregenz und in Lindau sollen sichtbar gemacht werden und gleichzeitig den direkten Austausch vor Ort mit den Künstlerinnen und Künstlern anregen“, so die Pressemitteilung. Mit dabei seien Künstler aus den Bereichen der bildenden und darstellenden Kunst, der Musik und der Literatur, sowie Galerien, Kunstvereine und Kunsthandwerkstätten.

„Es freut mich, dass unsere verstärkte Zusammenarbeit mit Bregenz nun erste sichtbare Früchte trägt und wir auch als Kulturstandorte noch stärker zusammenarbeiten“, wird Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons in der Pressemitteilung zitiert. „Durch den Open Studio Day wollen wir die Arbeit unserer lokalen Künstler:innen sichtbarer machen und ihre Arbeit so grenzüberschreitend unterstützen.“ Auch ihr Bregenzer Amtskollege Michael Ritsch freut sich, über die erste gemeinsame Kooperation im Bereich Kultur.

„Kunst und Kultur hat immer eine grenzüberschreitende Kraft, die durch unserer Künstlerinnen und Künstler lebendig wird“, wird Lindaus Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn in der Pressemitteilung zitiert. „Der Open Studio Day ist ein wunderbares Beispiel hierfür.“