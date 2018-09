Ast bricht und begräbt Camper

Viele Schäden hat der Sturm in der Nacht auf Montag nicht angerichtet. Die Feuerwehr musste in Lindau und den umliegenden Gemeinden nicht ausrücken. Allerdings wurde ein 32-Jähriger Camper unter einem Ast begraben.

Der Mann wurde Opfer des über Lindau hinwegfegenden Gewitters mit Sturm. Er war mit seiner Freundin auf dem Campingplatz in Zech vom See Richtung Waschhaus unterwegs und wollte dem Sturm entfliehen. Plötzlich spürte er von hinten einen Schlag gegen den Kopf und es riss ihn von den Beinen, schreibt die Polizei. Er war letztlich völlig unter einem großen Ast begraben. Dieser sehr große Ast war durch den starken Wind von einem Baum gebrochen und direkt auf den Mann gefallen. Neben der Prellung am Kopf zog er sich noch blutende Wunden an einem Bein zu. Die Polizei Lindau ermittelt nun, ob die Verkehrssicherungspflichten eingehalten wurden. Ansonsten wurden überhaupt keine Einsätze gemeldet. In Nonnenhorn kippten lediglich einige Boote um.