In der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagvormittag ist in der Nähe des Grillplatzes am Trimm-Dich-Pfad in Oberreitnau eine kleine Asphaltwalze beschädigt worden. Die bislang unbekannten Tätert versuchten laut Polizeibericht augenscheinlich, die Walze zu starten, was jedoch misslang. Bei der Wiederinbetriebnahme wurden von einem Verantwortlichen nun ein Schaden am Verschluss sowie ein mittels Feuerzeug weggebranntes Plastikteil an der Maschine festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 zu melden.