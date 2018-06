Asklepios sieht keine Gefahr für Patienten im Lindauer Krankenhaus

Der Betriebsrat des Lindauer Krankenhauses hält die Arbeitssituation der Mitarbeiter für nicht mehr tragbar. Mit einem „offenen Brandbrief“ fordern die Personalvertreter die Verantwortlichen der Klinik auf, schleunigst etwas zu unternehmen und Abhilfe zu schaffen. LZ-Redakteurin Evi Eck-Gedler hat beim Geschäftsführer der Lindauer Asklepios-Klinik, Andreas Fischer, nachgefragt, wie er die Lage einschätzt.

Ist angesichts der Personalsituation die sichere Patientenversorgung im Lindauer Krankenhaus noch gewährleistet?

Die sichere Patientenversorgung in der Asklepios Klinik Lindau ist selbstverständlich gewährleistet und hat oberste Priorität.

Wie löst Asklepios den aktuell bestehenden Personalengpass in der Pflege und im Funktionsbereich?

Die Arbeitsbelastung im deutschen Krankenhauswesen ist hoch und nimmt tendenziell weiter zu. In deutschen Kliniken betreuen die Pflegekräfte im Vergleich mit anderen Ländern Europas deutlich mehr Patienten und das gilt für staatliche, kirchliche und private Häuser gleichermaßen. Asklepios kritisiert das auch immer wieder. Laut Verdi fehlen in den deutschen Krankenhäusern rund 70 000 Pflegekräfte. Die daraus resultierende hohe Arbeitsverdichtung ist aber eine Folge der chronischen Unterfinanzierung der Kliniken seitens der Länder und der Kostenträger, nicht die Schuld der Klinikträger. Hinzu kommt, dass aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Pflegepersonal am Arbeitsmarkt gerade in ländlichen Regionen offene Stellen oft nur schwer zu besetzen sind. Auch hier in Lindau sind aktuell Pflegestellen unbesetzt. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir diese Stellen bis zum Herbst besetzt haben werden. Entsprechende Bewerbungen liegen uns vor. Zudem kehren bis dahin Mitarbeiter aus dem Krankenstand zurück.

Wie sorgt Asklepios dafür, dass ab sofort Arbeitsschutz und Arbeitszeitgesetz auch wirklich eingehalten werden?

Wir nehmen das Thema Arbeitsschutz sehr ernst. Meldungen, die die Mitarbeiter bei dem Gefühl einer persönlichen Überlastung an die Klinikgeschäftsführung absetzen, werden von der Geschäftsführung mit der Pflegedienstleitung besprochen und individuelle Lösungen gesucht.

Wie stellt Asklepios sicher, dass Ihre Mitarbeiter ab sofort in ihrer Freizeit auch wirklich frei haben, also nicht mehr zum Einspringen aufgefordert werden?

Fällt ein Mitarbeiter kurzfristig aus oder meldet sich krank, versuchen wir zunächst, die Lücke durch das Personal zu schließen, dass sich im Dienst befindet. Das ist aber nicht immer möglich. Im Ausnahmefall springt dann eine Kollegin oder ein Kollege ein, der eigentlich an diesem Tag keinen Dienst gehabt hätte. Das ist aber natürlich freiwillig. Für diese Bereitschaft und das Engagement möchten wir unseren Mitarbeitern herzlich danken.

Wird das Lindauer Krankenhaus als Folge des Personalengpasses Betten stilllegen, wie es der Betriebsrat in seinem offenen Brief fordert?

Die sichere Patientenversorgung in der Asklepios Klinik Lindau ist selbstverständlich gewährleistet. Sollte sich die Situation ergeben, dass wir nicht mehr genügend Personal vorhalten können, um die Patienten optimal zu versorgen, werden wir Betten stilllegen.