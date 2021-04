Asklepios-Klinik verzeichnet Baby-Boom

Die Lindauer Asklepios-Klinik verzeichnet einen wahren Baby-Boom: Im März 2021 kamen dort 54 Kinder zur Welt. Das ist eine deutliche Steigerung zum Vorjahreszeitraum, schreibt die Klinik.

„Glückwunsch an die frischgebackenen Mütter und Väter“, schreibt Geschäftsführer Boris Ebenthal in einer Pressemitteilung. In der Asklepios-Klinik können werdende Mütter kurzstationär entbinden oder sich noch einige Tage nach der Geburt auf der Wochenstation erholen. Das Kinderzimmer, das von erfahrenen Schwestern und drei Kinderärzten betreut wird, ist der Station angegliedert. „So ist in der Abteilung auch die kinderärztliche Versorgung rund um die Uhr gewährleistet“, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem werde die Geburtshilfe mit einer neuen Gebär- und einer Entspannungswanne ausgestattet.

Die Geburtshilfe des Lindauer Krankenhauses wird vom Freistaat Bayern und dem Landkreis Lindau unterstützt. 401 Kinder wurden 2020 in der Asklepios Klinik Lindau geboren, 2019 waren es 388 Kinder. In diesem Jahr erblickten in den ersten drei Monaten schon 127 Kinder im Lindauer Krankenhaus das Licht der Welt, alleine im März wurden 54 Babys geboren. Das sei nicht nur ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum März 2020 (38 Kinder), sondern sei auch deutlich über dem Monatsdurchschnitt von 33 Neugeborenen pro Monat in 2020, schreibt die Klinik.

Während der Corona-Pandemie habe die Sicherheit der Eltern und Kinder oberste Priorität. „Mit der abgetrennten Station und der Zimmer-Isolierung haben wir die Vorkehrungen für den Schutz unserer werdenden Mütter oder die neugeborenen Babys geschaffen und wollen Ihnen gleichzeitig auch in Zeiten der Covid-Pandemie die gewohnte Geborgenheit bieten“, sagt Dr. Mark Boockmann, Chefarzt der Gynäkologie. „Lebenspartner dürfen bei der Geburt im Kreißsaal dabei sein, werden dafür vor Ort einem einen Covid-Antigen-Test unterzogen und haben auch nach der Geburt die Möglichkeit, Mutter und Kind zu besuchen – vorausgesetzt, sie sind symptomfrei“, so der Arzt. „Dabei muss die Begleitperson eine FFP2-Maske tragen. Die letzte Entscheidung trifft der behandelnde Arzt.“