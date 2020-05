Asklepios-Klinik lockert Besuchsrecht

Die Asklepios-Klinik Lindau lässt ab Samstag, 9. Mai, wieder Besuche von Angehörigen im Krankenhaus zu. Besuche sind nur zu bestimmten Zeiten und nach telefonischer Voranmeldung über den Empfang unter 08382 / 27 60 möglich. Zudem gilt: „Ein Besucher pro Patient für maximal eine Stunde pro Tag. “ Besucher müssen sich registrieren, einen Mund-Nasenschutz mitbringen und diesen während des Aufenthalts ebenso wie die Patienten tragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Besucher mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Durchfall, Fieber kommen nicht ins Haus dem Krankenhaus ausdrücklich fernbleiben. Das Tragen von FFP-Masken mit Ausatemventil ist nicht gestattet. Am Wochenende und an Feiertagen sowie werktags ist der Zugang für einen Besuch von maximal einer Stunde im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 15 Uhr möglich.