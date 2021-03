Umstrittene Bestattung: Wenn die Asche eines Toten zu einem Diamanten gepresst wird

Serie zur Bestattungskultur im Wandel

In einer mehrteiligen Serie behandelt die Lindauer Zeitung, wie sich die Bestattungskultur verändert. In einem vergangen Teil ging es um die Urnenbestattung, sowohl in Urnengräber, aber auch um Baumbestattungen und Begräbnisse in Friedwäldern. Ein weiterer Teil wird das Thema Trauern während Corona behandeln und wir haben mit einer Trauerrednerin gesprochen.