Aronne Dell’Oro gibt wieder Konzert im Lindauer Zeughaus

Der Lindauer Zeughausverein hat sich zum zweiten Mal den süditalienischen Sänger und Gitarristen Aronne Dell‘Oro eingeladen. Am Samstag, 8. September, steht traditionelle Musik aus Apulien und Neapel auf dem Programm, gespickt mit den griechisch-sephardischen Klängen und Elementen des Rembetiko bis hin zum englischen Folk-Blues, getragen von der besonderen Stimme Aronne Dell’Oros. Begleitet wird er von den Gitarren und Lauten von Thomas Lamprecht und den pulsierenden Rhythmen der Rahmentrommeln Jan Langers, die mit „Opas Diandl“ erst im Juli das ausverkaufte Zeughaus begeisterten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten zum Preis von 19 Euro (regulär) und 14 Euro (ermäßigt) gibt es unter anderem im Lindaupark, in der Tourist-Info und an der Theaterkasse sowie im Internet unter www.zeughaus-lindau.de Foto: Zeughaus Lindau