Architektonische Kalorienbomben

Während der letzten Schultage vor den Weihnachtsferien zog durch das Schulhaus der FOSBOS Lindau der Duft von Lebkuchen. Die 13. Klasse des Fachbereichs Gestaltung hat zum Thema Architektur Lebkuchenhäuser der besonderen Art gebacken. Die zwölf Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe, moderne Lebkuchenhäuser zu entwerfen und ausschließlich mit essbaren Materialien umzusetzen. Zunächst wurde recherchiert und diskutiert: Was macht moderne Architektur überhaupt aus? Ist jedes Gebäude ein Kunstwerk? Welche Baustile von der Klassischen Moderne bis heute gibt es? Die Schülerinnen und Schüler ließen sich von der Formensprache des Funktionalismus bis zum Dekonstruktivismus inspirieren und hatten bald kreative Ideenskizzen erstellt. Im nächsten Schritt ging es darum materielle Lösungen für die Verwirklichung der Bauvorhaben zu finden: Neben Lebkuchen wurde Zuckerglasur verwendet, um die einzelnen Bauteile zusammenzuhalten, Gelatine für die Fenster und Kekse und Salzstangen für Säulen und zur Stabilisierung. Aber was in der Theorie beziehungsweise auf der Skizze erfolgversprechend aussieht, ist in der Praxis gar nicht so leicht zu realisieren. So brach das eine oder andere Haus während dem Aufbau wieder zusammen und die Umsetzung stellte sich als große Herausforderung heraus. Aber die Schülerinnen und Schüler gaben nicht auf, rollten um ein weiteres Mal den Teig aus oder entwickelten komplizierte Dachkonstruktionen aus Butterkeks und Grissini.

Aber die Mühe hat sich gelohnt! Zur Weihnachtsfeier der Schule gab es eine sehenswerte kleine Ausstellung mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen zu bestaunen. Neben minimalistischen Villen waren spektakuläre Konzerthäuser oder Bauten im Stil des Brutalismus zu sehen.

Zur Weihnachtsfeier am letzten Schultag wurde das beliebteste Lebkuchenhaus von der Schulfamilie ausgezeichnet. Gewonnen hat das Lebkuchenhaus der Schülerin Alyssa Muratovic. Ihr Haus überzeugte durch die ausgewogene Form, saubere Ausarbeitung und technische Perfektion. Als Inspiration zu ihrem Entwurf diente ihr unter anderem die Architektur des Museums für zeitgenössische Kunst in Zagreb. Wie die Lebkuchenhäuser geschmeckt haben, können die Schülerinnen und Schüler dann nach den Ferien, wenn der Unterricht im neuen Jahr wieder beginnt, berichten.