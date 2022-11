Architektenkammer bietet Beratung zu Barrierefreiheit an

Die Beratungsstelle Barrierefreiheit der Bayerische Architektenkammer bietet – gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales – an 18 Standorten in Bayern kostenfreie Erstberatungen an. Einer der Standorte ist Lindau.

Die Themen reichen dabei vom barrierefreien Bauen, Wohnformen im Alter über barrierefreies Internet bis hin zur Leichten Sprache, und natürlich auch, wie entsprechende Maßnahmen gefördert werden können. Das Beratungsangebot kann von Privatpersonen, Fachleuten, Institutionen, Firmen sowie Städten und Gemeinden in Anspruch genommen werden.

17 Fachberaterinnen und Fachberater stehen mit ihrer Expertise und Erfahrung zur Verfügung. Ansprechpartnerin und Fachberaterin in der Region Lindau ist Architektin Stefanie Schleich. Terminvereinbarung über die Geschäftsstelle in München, Telefon 089/13988080 oder Mail an info@byak-barrierefreiheit.de.