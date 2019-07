Architekten sollen Gelände der Lindauer Stadtgärtnerei neu planen

Starke Regenfälle haben am Sonntagnachmittag rund um den Landkreis Reutlingen Feuerwehr und Rettungskräfte gefordert. Innerhalb weniger Stunden schwollen Flüsse an, Straßen waren überflutet.

Auch der Wasserspiegel in der Falkensteiner Höhle stieg in der Folge stark an. Zwei Männer, die zu dem Zeitpunkt in der Höhle unterwegs waren, wurden vom Wasser eingeschlossen. Wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, soll es sich um einen Höhlenguide und dessen Kunden handeln.