Arche-Noah-Kinder dürfen sich wie Adlige fühlen

Die Vorschulkinder der Kita-Arche Noah sind nach Tettnang in ein echtes Schloss gefahren, um selbst einmal Gräfin und Graf zu sein. Mit Begeisterung schlüpften sie in originalgetreue Kostüme und lauschten andachtsvoll den Schilderungen der Dame, die den Kindern über das Leben vor langer Zeit im Schloss erzählte. Sogar ein Tanz der damaligen Zeit mit Rokokomusik stand auf dem Programm. Mit dem Bus und Bahn wieder zurück, ein Spielplatzbesuch und dann haben die Eltern in der Kita ihre müden Krieger in Empfang genommen. Zum Abschluss gab es für alle eine leckere Pizza. Foto: Kita