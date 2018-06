Archäologe und Extremsportler

Was hat Archäologie mit Hightech zu tun? Sehr viel. Diese und viele andere Antworten auf Fragen von Grundschulkindern hat der Archäologe Dr. Martin Mainberger an der Kinderakademie Bodensee des Vereins Schweizer Kinder im Dornier-Museum in Friedrichshafen gegeben. Eingeladen waren 19 Viertklässler der Grundschule Insel sowie 23 Viertklässler und 18 Kinder der Klasse 3 und 4 der Grundschule Hoyren, gesponsort wurde die Veranstaltung von den Lindauer Nobelpreisträgertagungen.

Unterwasser-Staubsauger

Weit zurück geht Mainberger mit den Kindern, erklärt ihnen, dass schon in der Steinzeit Erfinder am Bodensee und in seinem Umland an der Verbesserung von Werkzeugen, Techniken und Arbeitsmethoden tüftelten. Er berichtet, dass Hirten, Jäger und Abenteurer ständig auf der Suche nach neuen Wegen zu Rohstoffquellen und begehrten Gütern waren. Dass sie nicht nur seltene Steine, wertvolle Materialien und neue Kulturpflanzen mitbrachten, sondern auch neue Ideen. „Ab etwa 4000 vor Christus entwickelt sich der Bodenseeraum zur Drehscheibe für den Technologietransfer zwischen dem Donauraum, Norditalien und den Landschaften im Westen“, führt der Wissenschaftler vor den Kindern aus. „Eine große Rolle spielte dabei ein neuer Werkstoff, der die Welt verändern sollte: Kupfer.“

Mainberger erklärt auch, woher die Wissenschaftler das alles wissen: Viele Erkenntnisse rühren aus der Unterwasserarchäologie, in vielen Fällen sind Forschungstaucher am Werk. Der Archäologe führt den Kindern seine ganze Ausrüstung vor, angefangen vom Tauchanzug über Bleigewichte bis hin zum selbst gebauten Staubsauger, den er beim sorgfältigen Freilegen von Kulturschichten unter Wasser einsetzt. Ein Mädchen fragt Mainberger, warum er seine Arbeit macht. „Wir Wissenschaftler sind wie ihr neugierig, wollen mehr wissen“, antwortet der Archäologe. „Am Anfang aller Wissenschaft stehen Fragen. Gäbe es keine Wissenschaft, würden wir alle nicht hier sitzen, sondern noch Steine klopfen!“ Und dann fragt er die Kinder, ob sie schon vom Klimawandel etwas gehört haben. Viele antworten mit Ja. „Wir Wissenschaftler untersuchen beispielsweise, ob es schon früher einen Klimawandel gegeben hat und wie die Menschen darauf reagiert haben. Man muss ja einen Fehler nicht zweimal machen!“

Das leuchtet den Kindern ein. Wie auch die Hightech-Methoden, von denen viele am Bodensee entwickelt worden sind. Mainberger zeigt Fotos einer Unterwasserkamera, die Aufnahmen in großer Tiefe machen kann. Er stellt den Kindern Fernerkundungstechniken wie Side-Scan-Sonar, Unterwasservideo, Flugzeuge zur fotografischen Erfassung und Vermessung oder Messdrohnen vor.

Beruf mit vielen Seiten

Mainberger verrät, dass der Bodenseeraum noch viele archäologische Geheimnisse birgt. „Seit der Steinzeit war er eine Drehscheibe für Menschen, Ideen und Waren. Daraus resultiert ein reicher Schatz an archäologischen Hinterlassenschaften, der unter Wasser und in den feuchten, sauren Böden der Moore besonders gut erhalten geblieben ist. Wir Archäologen bringen diese Dinge nicht nur an die Oberfläche, wir schützen sie auch für zukünftige Generationen.“

Viel Disziplin brauche es für seinen Beruf, sagt Martin Mainberger. Und genau gesehen übe er nicht nur einen Beruf, sondern mehrere aus: „Als Taucharchäologe ist man zugleich Techniker, Computerexperte, Geschichtsforscher, Denkmalschützer und manchmal auch Extremsportler.“

Mit dem Geld, das der Verein „Schweizer Kinder“ über die Kinderakademie einnimmt, unterstützt er Mädchen und Buben aus sozial benachteiligten Familien. Wer das Projekt unterstützen will:

info@schweizer-kinder.de (lz)