Arbeitsreiches Wochenende: Bundespolizei erwischt mehrere Gesuchte

Gleich mehrere Menschen hat die Lindauer Bundespolizei am Wochenende verhaftet. Ins Gefängnis musste nur einer von ihnen.

Am Freitagmorgen klickten laut Polizeibericht für einen 42-jährigen Rumänen am ehemaligen Grenzübergang Hörbranz die Handschellen. Der Insasse eines Fernbusses wurde von der Staatsanwaltschaft München mit Untersuchungshaftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls gesucht. Nach der Vorführung beim Haftrichter lieferten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein.

Im Anschluss hieß es dann „zwei mit einer Klappe“. Die Lindauer Bundespolizisten verhafteten einen Ghanaer, der versuchte unerlaubt ins Bundesgebiet einzureisen. Der 24-Jährige wurde mit gleich zwei Vollstreckungshaftbefehlen gesucht: Der Staatsanwaltschaft Konstanz war der 24-Jährige wegen unerlaubter Einreise 677 Euro oder ersatzweise 60 Tagen Freiheitsstrafe schuldig. Der Kemptener Staatsanwaltschaft war der Mann wegen unerlaubten Aufenthalts 270 Euro schuldig geblieben. Der Verurteilte konnte die insgesamt 947 Euro begleichen und damit eine Inhaftierung abwenden. Die Einreise nach Deutschland verweigerten ihm die Bundespolizisten trotzdem, wie es in der Mitteilung heißt.

Am Sonntagmorgen musste ein Rumäne bei der Lindauer Bundespolizei 670 Euro bezahlen, um nicht die nächsten 60 Tage hinter Gittern zu verbringen. Der 43-Jährige war von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahls gesucht worden.