Arbeitsmarkt glänzt mit 2,7 Prozent Erwerbslosen

Lutz Gebhardt strahlt. Der neue Leiter der Lindauer Arbeitsagentur hat die aktuelle Monatsbilanz des Arbeitsmarktes in Händen – und die weist einen weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote auf nur noch 2,7 Prozent auf. 1170 Menschen sind Ende April im Landkreis ohne feste Stelle. Im Gegenzug suchen die Firmen- und Personalchefs über tausend neue Mitarbeiter: „Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes hier ist derzeit nahezu ungebremst“, beschreibt Gebhardt die Lage.

1031 Arbeitsplätze könnten kreisweit sofort besetzt werden. Vor einem Jahr waren der Agentur 165 freie Stellen weniger gemeldet gewesen. Das zeigt Gebhardt: Die Betriebe und Unternehmen hätten ihre Zurückhaltung, was Neueinstellungen betrifft, jetzt durchaus zum Teil abgelegt. Zudem ist der Lindauer Agenturleiter überzeugt, dass es sich beim Zugang an offenen Arbeitsplätzen keineswegs nur um Doppelmeldungen handle, die Firmen also die gleiche Stelle mehreren Personaldienstleistern antragen und diese dann die freien Plätze unabhängig voneinander der Agentur melden. Vielmehr gebe es wirklich verstärkten Personalbedarf, unter anderem im verarbeitenden Gewerbe, etwa Gummi- und Nahrungsmittelherstellung, aber auch in der Baubranche.

Vermittler müssen sich verstärkt um Flüchtlinge kümmern

Dass der April des vergangenen Jahres nur mit 1148 Erwerbslosen geendet hatte, beunruhigt Gebhardt nicht weiter. Zumal die Quote mit 2,7 Prozent die gleiche ist wie vor einem Jahr. Er schildert, dass seine Mitarbeiter beobachten, dass verstärkt EU-Ausländer Arbeit in Deutschland suchen. Vor allem Spanier, Italiener und Griechen würden hier ihr Glück versuchen. Andererseits stehen die Arbeitsvermittler immer häufiger vor der Aufgabe, passende Stellen für Flüchtlinge suchen zu müssen, die Aussichten auf ein Bleiberecht hätten oder sogar schon als Asylbewerber anerkannt sind.

„Da sind jetzt vor allem die Deutschkenntnisse wichtig“, sagt Gebhardt und verweist darauf, dass im Mai das neue Projekt „Perspektive für Flüchtlinge“ anlaufe. In Zusammenarbeit mit Bildungsträgern – in Lindau sind dies das Kolpingbildungswerk, das BFZ und die Sprachschule Dialoge – biete man den Flüchtlingen Deutsch-Einstiegskurse an. Die Agentur selbst mache zudem Sprachtests mit den Migranten. „Und über unsere bewährten Zugangsmaßnahmen hoffen wir, ihnen eine noch bessere Integration bieten zu können“, so der Agenturleiter.

Zahlen werden sich in nächster Zeit nicht groß ändern

Lutz Gebhardt ist angesichts der guten April-Bilanz aber auch bewusst: „Im Mai wird die Arbeitslosenquote wohl kaum noch sinken.“ Hotels und Gastronomie hätten ihre Kräfte weitgehend eingestellt, Firmen aus dem Baugewerbe und Landschaftsbau arbeiteten auch alle wieder. Das zeige sich auch daran, dass die allermeisten Wiedereinsteller – also Arbeitslose, die nur einige Monate ohne Job sind und dann zumeist in ihre bisherigen Betriebe zurückkehren – sich aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet haben.

Lindau steht Ende April mit seinen 2,7 Prozent Arbeitslosenquote im allgäuweiten Vergleich weiterhin an zweiter Stelle. Die Zahlen im Einzelnen:

März ’16 April ’16

Mindelheim 2,8 % 2,6 %

Lindau 3,0 % 2,7 %

Marktoberdorf 3,1 % 2,8 %

Memmingen 3,1 % 2,9 %

Kempten 3,5 % 3,2 %

Füssen 3,9 % 3,4 %

Kaufbeuren 4,4 % 3,9 %

Sonthofen 3,5 % 4,1 %

Allgäu gesamt 3,4 % 3,2 %