Arbeiterwohlfahrt Lindau hilft Familien in Not

Im November startet die Arbeiterwohlfahrt Lindau eine Hilfsaktion für Familien, die unverschuldet in einer Notlage geraten sind. Das teilt die AWO mit.

Ortsvereinsvorsitzender Norbert Kolz erklärt das Prozedere so: Zur Verfügung steht zunächst eine Gesamtsumme von 3000 Euro. Jeder Einzelfall werde geprüft und anhand der jeweiligen Lebenssituation entschieden. Es wird kein Bargeld ausgezahlt, sondern Lebensmittelgutscheine ausgehändigt, so die AWO weiter. Anträge können nur online unter der E-Mail-Adresse „info@awo-lindau.de“ gestellt werden.

Dabei müssen die Familien in Not folgende Angaben machen: Vorname und Familienname des Haushaltsvorstandes, genaue Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse, Größe der Familie (Eltern und Anzahl der Kinder). Dabei gelten die Angaben, die im Melderegister des Einwohnermeldeamtes unter der Anschrift erfasst sind, so die AWO..

Voraussetzung für das Hilfsangebot ist der Nachweis der sozialen Bedürftigkeit. Das heißt: Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2 (Hartz IV, ab 2023 Bürgergeld), Wohngeld, Grundsicherung, Sozialhilfe, Elterngeld, Kinderzuschlag, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe für sehbehinderte und hörgeschädigte Menschen.

Diese aktuellen Unterlagen müssen der E-Mail als Anlage, als PDF-Datei, beigefügt werden. Unvollständige E-Mails werden nicht bearbeitet und gelöscht. Eine Aufforderung zum Nachreichen von fehlenden Angaben oder Unterlagen gint es nicht. Der Datenschutz ist laut AWO gewährleistet. Weiter heißt es: Es besteht kein genereller Unterstützungsanspruch, jeder Fall wird individuell geprüft, die Höhe der Unterstützung ist variabel, ein Rechtsanspruch besteht nicht. Familien die ein Hilfsangebot erhalten informiert die Arbeiterwohlfahrt per E-Mail.