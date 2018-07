Arbeiter verletzt sich auf der Baustelle

Auf der Großbaustelle an der Kalkhütte hat sich gestern ein Arbeiter so schwer verletzt, dass die Feuerwehr ihn bergen musste. Rettungsdienst und Notarzt haben den Mann ins Krankenhaus gebracht. Der Mann war gegen 9 Uhr beim Mörtelschaufeln ausgerutscht und so unglücklich auf die Schulter gestürzt, dass er sich kaum mehr bewegen konnte. Um den Patienten möglichst schonend aus dem zweiten Stock ins Erdgeschoss zu bekommen, rief der Notarzt die Feuerwehr zur Hilfe. Mit der Drehleíter brachten die Wehrmänner eine Bergewanne nach oben. Nachdem der Patient sicher darin lag, wurde die Wanne an den Baukran gehängt, und das Unfallopfer wurde schonend und rasch nach unten gebracht, wo ihn Notarzt und Rettungsdienst in Empfang nahmen und später ins Krankenhaus brachten.