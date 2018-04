Arbeiter fräsen Markierungen in die neuen Straßen

Die Arbeiten in Kolpingstraße und Langenweg gehen voran. Seit Dienstagmorgen fräsen Arbeiter die Markierungen in die Fahrbahnen der neuen Straßen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Ende der Woche dauern.

Ein bisschen hängt es vom Wetter ab, ob die Stadt die Durchgangsstraßen tatsächlich erst am Freitag wieder für den Verkehr öffnen kann. Bei Frühlingssonne kamen die Arbeiter am Dienstag jedenfalls gut voran. Nachdem jede Markierung vorab eingezeichnet war, fräste ein Spezialmaschine den oberen Bereich der Fahrbahndeckschicht ab und füllte die Lücke mit einer weißen Kunststoffmasse, die künftig die Markierung bildet. Da rund um den neuen Kreisverkehr und weiter bis zum Aeschacher Markt noch viele Striche und Pfeile sowie rote Markierungen für den Radweg anzubringen sind, gehen die Arbeiter der Fachfirma davon aus, dass sie bis zum Ende der Woche gut zu tun haben. Die Stadt hatte bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass sie die Durchgangsstraße wahrscheinlich erst am Freitag wieder für den Verkehr freigeben kann.