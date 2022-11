Die Arbeiten in luftiger Höhe haben einige Lindauer irritiert: Zwei Arbeiter waren in dieser Woche auf dem Dach des Leuchtturms an der Hafeneinfahrt zu Gange. Sie kamen von der Firma Vantage Towers und haben die Antennen dort ausgetauscht, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Dazu bestehe auch ein Mietvertrag mit Vodafone. Die Arbeiten sind abgeschlossen.