Arbeiten an der Bahnunterführung Wackerstraße sorgen für Behinderungen

Die Bahnunterführung in der Wackerstraße ist am Mittwoch, 19. August, wegen Arbeiten an der Beleuchtung zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr voll gesperrt. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Fußgänger und Radfahrer können mit Behinderungen passieren. Der Kraftfahrzeugverkehr sowie die Stadtbuslinie 4 nach Alwind werden umgeleitet. Von 8.10 Uhr (Fahrt ab ZUP) bis 12.40 Uhr fährt der Stadtbus über die Reinwaldstraße, die Holbeinstraße und die Friedrichshafener Straße bis zum Kreisel in Enzisweiler und von dort aus weiter auf der regulären Linie. In dieser Zeit entfallen beidfseitig die Haltestellen „Giebelbach“, „Schwesternberg“ und „Schachener Hof“. Ab 13.10 Uhr sollte die Linie 4 wieder normal fahren. m September wird dann die Brücke in Heimesreutin instandgesetzt.