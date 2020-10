Arbeiten am Brückenübergang Leiblachtalbrücke

Die Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten, hat auf der A 96 zwischen der Bundesgrenze bei Lindau und der Anschlussstelle Weißensberg umfangreiche Erhaltungsarbeiten durchgeführt. Um zwei Brückenübergänge wieder in ihren vorgesehen Zustand zu versetzten, ist es laut Pressemitteilung erforderlich, am Brückenbauwerk über die Leiblach auf beiden Richtungsfahrbahnen Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. Diese beginnen tagsüber und dauern bis in die Nacht an.

Sie sind wie folgt geplant: Fahrstreifeneinzug Fahrtrichtung München: Dienstag 6. Oktober, 13 Uhr, bis Mittwoch 7. Oktober, 6 Uhr. Fahrstreifeneinzug Fahrtrichtung Lindau: Dienstag, 6. Oktober, 16 Uhr, bis Mittwoch, 7. Oktober, 6 Uhr. Hierzu wird der Autobahnverkehr auf der jeweils betroffenen Richtungsfahrbahn eingezogen und einspurig auf dem Standstreifen an den Arbeitsstellen vorbeigeführt.

Das eingebaute Material erfordert eine längere Abkühlzeit. Daher muss die Fahrbahneinengung bis in die Nacht aufrechterhalten bleiben. Die Arbeiten können nur bei trockener Witterung durchgeführt werden.