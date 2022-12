Leben retten bei einem Herzstillstand: Wie eine App das schafft

Erleidet jemand einen Herzstillstand, muss es schnell gehen. Um kostbare Sekunden und Minuten zu gewinnen, soll im Allgäu und im Landkreis Lindau eine App helfen. Am Wochenende wurde sie freigeschaltet. Wie das System eingesetzt wird.

Der Rettungswagen kommt bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand oft zu spät. Eigentlich muss innerhalb von wenigen Minuten Erste Hilfe geleistet werden. Meistens braucht der Krankenwagen aber fünf bis zehn Minuten, bis er am Notfallort ist. Die Lücke schließen könnte eine neue Lebensretter-App.

Den Startknopf dafür hat der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek am vergangenen Wochenende in Kempten gedrückt. Als Schirmherr für das System „Region der Lebensretter“ war er prädestiniert. Damit ist laut Pressemitteilung die integrierte Leitstelle Allgäu, die auch für den Landkreis Lindau zuständig ist, als erste von 26 Leitstellen in Bayern an das System angeschlossen.

Zeichen auf dem Handy als Alarm

Die Idee dahinter ist einfach: Ausgebildete Ersthelfer haben die App auf ihren Handys. Kommt es in ihrer Nähe zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand, werden sie von den Disponenten der Leitstelle alarmiert. Ihre Handys klingeln dann und geben einen Hinweis. So können die Ersthelfer vor dem Rettungsdienst am Unfallort sein. Ein Mitarbeiter der Leitstelle leitet den Ersthelfer telefonisch bei der Wiederbelebung an.

Staatsminister Holetschek drückte am Samstagmorgen den Startknopf für das Allgäu und den Landkreis Lindau. (Foto: Verein Region der Lebensretter)

Umso mehr Menschen die App auf ihr Smartphone laden, desto höher ist die Chance, dass jemand helfen kann, sagt Bernhard Settele im LZ-Gespräch. Der Notfallsanitäter aus Immenstadt baut die App mit dem Verein „Region der Lebensretter“ auch im Landkreis Lindau und im Allgäu auf. Der Verein, der sich in Freiburg gegründet hat, hat das System initiiert und im Schwarzwald auch schon erprobt.

Bis jetzt haben sich mehr als 300 Ehrenamtliche registriert. Gesucht sind professionelle Ersthelfer, also Rettungssanitäter, Polizisten, Feuerwehrleute, Ärztinnen oder Personal aus der Altenpflege, so Settele. „Grundsätzlich haben wir aber noch lange nicht genug Helfende“, schreibt der Notfallsanitäter.

Der Verein rolle gerade ein Programm mit Bereitschaften, Wasserwachten, Feuerwehren und anderen aus, um mehr Ehrenamtliche ins System zu bekommen. Teilweise müssten die noch geschult werden. Wer sich selbst als qualifiziert einstuft, können sich in der Lebensretter-App anmelden.

App hilft beim finden des Standorts

Gebraucht werden viele Helfende. Denn im Idealfall wird nicht nur einer alarmiert, sondern mindestens vier, erklärte Landrat Elmar Stegmann gegenüber der LZ. Einer mache die Herzdruckmassage, der zweite hole einen Defibrillator, dessen Standorte die App auch anzeigt. Ein Dritter löst den Ersten bei der Massage ab und jemand viertes weist die Rettungssanitäter ein, wenn sie kommen.

Die App kann aber noch mehr: Sie verrät den Ersthelfern, wo der Notfallort ist, was passiert ist und wie sie dort am schnellsten hinkommen, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins Region der Lebensretter. Bis jetzt scheint das System zu funktionieren.

Die ersten Einsätze habe es am vergangenen Wochenende gegeben, sagt Settele auf Nachfrage. Wo und unter welchen Umständen können er aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen. Aber: Die Ersthelfer waren Minuten vor dem Rettungsdienst beim Patienten.