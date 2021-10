Apfelsaft trotz schlechter Ernte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Dieses Jahr haben wir viel weniger und kleinere Äpfel, als in den letzten Jahren!“ Ein Satz der so, oder so ähnlich nicht selten dieses Jahr, von LandwirtInnen aus der Bodenseeregion geäußert wurde. „Die Ernte war ernüchternd“, so der Konsens der BauerInnen. Das macht sich auch bei dem Streuobstannahme-Projekt des Bundes Naturschutz bemerkbar. „In den Jahren davor kam es schon Mal vor, dass wir am Tag zwei bis drei Container voll bekommen haben“, weiß Tom Körber, Bundesfreiwilliger des Bundes Naturschutz. „Dieses Jahr sind wir froh, wenn dreiviertel des Containers mit Äpfeln gefüllt sind.“

Dabei braucht die Kreisgruppe Lindau des Bundes Naturschutz die Streuobst-Äpfel für ihren Bio-Apfelsaft. Regionale BiolandwirtInnen können im Rahmen des Projekts Bio-Äpfel in Hergatz oder Schwatzen vorbeibringen, aus welchen dann Apfelsaft gepresst wird. Insgesamt 125 BauerInnen aus der Region sind dabei Teil des Projekts, wobei nur 57 Landwirtinnen in diesem Jahr ihre Ernte geliefert haben. Besonders wichtig ist dem BN, dass den BauerInnen möglichst faire Preise gezahlt werden können, um regionale LandwirtInnen zu fördern und zu unterstützen. Dafür kooperiert der Bund Naturschutz mit den Lindauer Fruchtsäften, die den Transport und die Verarbeitung der Äpfel übernehmen. Für knapp drei Euro kann der regionale, biologische und faire Apfelsaft dann im Einzelhandel erworben werden. Unterstützt werden dabei nicht nur die BauerInnen, sondern auch der Erhalt unserer Kulturlandschaft. Seit Jahrhunderten prägen Streuobstwiesen das Landschaftsbild des Westallgäus, doch durch den landwirtschaftlichen Strukturwandel gehen diese verloren.

Dieses Jahr wurde in den vergangenen sieben Wochen, insgesamt 74,33 Tonnen Äpfel gesammelt. Eine eher ernüchternde Ausbeute. Zum Vergleich - letztes Jahr wurde die fünf-fache Menge Äpfel geliefert und im Rekordjahr 2018 sogar das sieben-fache. Nur das Jahr 2019 schnitt mit 59.18 Tonnen noch schlechter ab, als dieses Jahr. Die bescheidene Ernte liegt dabei an den unbeständigen, nassen Wetterverhältnissen über das Frühjahr und den Sommer, die einen Pilzbefall der Bäume begünstigt hatten. „Wir hoffen, dass die Vorräte von 2020 mit dem diesjährig gepressten Apfelsaft reichen“, so Birgit Mäckle-Jansen, ehrenamtliche Helferin des BN.“ Aber wenn nicht, spricht das für die Qualität und Beliebtheit des Produkts, was uns natürlich auch freut.“