AOK fördert Kindergesundheit

Kinder sollen gesund und selbstbewusst aufwachsen. Die AOK in Lindau unterstützt Schulen dabei mit Patenschaften für das Präventionsprogramm Klasse 2000. 38 Kinder der Klassen 1a und 1b der Grundschule Aeschach nehmen an dem Schulprogramm teil, teilt die AOK mit. Das Programm wurde jetzt mit der Übergabe der Patenschaftsbestätigung durch Christine Weiland von der AOK Lindau an Schulleiterin Gisela Schnell gestartet.

Ziel des umfassenden Präventionsprogrammes ist es, bei den Mädchen und Buben frühzeitig wichtige Gesundheits- und Lebenskompetenzen zu fördern und ihnen ein gesundes, starkes und selbstbewusstes Aufwachsen zu ermöglichen.

„Trotz Corona und den damit einhergehenden Beschränkungen bietet ,Klasse 2000’ passgenaue Lösungen, sodass die Kinder auch während eines Unterrichts unter besonderen Hygienemaßnahmen das Thema Gesundheit für sich entdecken können“, so Christine Weiland. Die Gesundheitsförderer des Programms passen ihre Unterrichtseinheiten stets den Gegebenheiten vor Ort in Abstimmung mit den Lehrkräften an. Zudem können Lehrkräfte, Schüler und Eltern ergänzend zu den Unterrichtsvorschlägen und Begleitmaterialien zusätzlich die Lern-Webseite www.klaro-labor.de nutzen. Hier finden die Kinder Vorschläge für Bewegungspausen, Entspannungsgeschichten und weitere Tipps.