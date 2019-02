AOK fördert Grundschule Zech

Die AOK in Lindau unterstützt im aktuellen Schuljahr erneut Grundschulen vor Ort mit einem speziellen Präventionsangebot: 22 Kinder der Klasse 1c und 23 Kinder der Klasse 1 der Grundschule Reutin-Zech dürfen am Schulprogramm Klasse 2000 mitmachen. Das Programm wurde jetzt mit der Übergabe der Patenschaftsbestätigung durch Ingrid Bodenmüller-Bader von der AOK in Lindau gestartet.

Mit der Patenschaft bietet die AOK Lindau den Schülern ein umfassendes Präventionsangebot. „Ziel ist es, Grundschulkindern zu vermitteln, wie wichtig es ist, auf die eigene Gesundheit zu achten“, so Ingrid Bodenmüller-Bader. Das Programm behandelt Themen wie gesunde Ernährung, Bewgung, Entspannung, , aber auch Konfliktelösung. „Mit dem von der AOK finanzierten Schulprogramm Klasse 2000 lernen die Kinder, was sie tun können, damit es ihnen selbst und anderen gut geht – körperlich, psychisch und sozial“, erklärt Lehrerin Susanne Brey. Das Programm sei auch eine Hilfe, Gesundheitsförderung aktiv in den Stundenplan und in den Schulalltag zu integrieren. Die Förderung richtet sich an Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder.