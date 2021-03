Anzeige: Österreicher in Lindau erwischt

Einer Streife der Lindauer Polizei ist am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ein Auto mit österreichischer Zulassung an einem Getränkemarkt in der Lagerhausstraße aufgefallen.

Bei genauerer Überprüfung stellten die Beamten eigenen Angaben zufolge fest, dass der 26-jährige Mann zusammen mit seinem Frau und Tochter nach Deutschland gekommen ist, um einen Bekannten zu besuchen. Da dies kein triftiger Grund für eine Einreise nach Deutschland ist, zeigten die Beamten ihn und seine Frau wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz an und verständigten das Landratsamt Lindau.

Er wurde aufgefordert, unverzüglich nach Österreich zurückzukehren.