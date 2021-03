Antigen-Schnelltests: Erster Probelauf im Testzentrum Lindau klappt

Nach dem ersten Probelauf der Antigen-Schnelltests im Corona-Testzentrum Lindau ist das Landratsamt zufrieden, wie es in einer Pressemitteilung beschreibt.

Parallelzu den PCR-Testungen seien am Samstag auch erstmals Antigen-Schnelltests an der Bösenreutiner Steig durchgeführt worden. An dem Tag waren zwei Teststrecken geöffnet, die jeweils beide Testvarianten anboten. „Das für die Schnelltests eingesetzte EDV-Programm funktioniert fehlerfrei und ist sehr komfortabel“, freut sich Landrat Elmar Stegmann. „Man meldet sich an, bekommt einen Testtermin zugewiesen und erhält das Ergebnis via QR-Code direkt auf das Handy.“

41 Menschen ließen sich alleine am ersten Tag mit einem Antigen-Schnelltest testen, alle konnten sich etwa 20 Minuten später über ein negatives Testergebnis freuen. An dem Tag wurden außerdem 323 PCR-Testungen durchgeführt. Die Ergebnisse von PCR-Tests liegen in der Regel etwa 24 Stunden später vor, wobei dies momentan aufgrund der hohen Arbeitsbelastung in den Laboren auch länger dauern kann.

Eine Terminvereinbarung ist für Antigen-Schnelltests im Testzentrum zwingend notwendig, da bereits dort die Kontaktdaten erfasst werden und nur so das Ergebnis schnell übermittelt werden könne, schreibt das Landratsamt weiter. Trotz Terminvereinbarung könne es aufgrund der Drive-Through-Lösung zu Wartezeiten kommen.

Termine für Antigen-Schnelltestungen am Testzentrum sind: Montag bis Freitag von 19 bis 20 Uhr, Samstag von 14 bis 16.30 Uhr, Sonntag von 12 bis 15 Uhr.

Bei einem positiven Testergebnis muss unbedingt ein PCR-Test zur weiteren Abklärung durchgeführt werden. Bis dahin ist es wichtig, sich in Quarantäne zu begeben. Erkrankte Personen werden im Testzentrum nicht getestet. Diese werden gebeten, stattdessen direkt Kontakt mit dem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst, Telefon 11 61 17, aufzunehmen.

Auch verschiedene Apotheken, Arztpraxen und das Bayerische Rote Kreuz bieten im Landkreis Lindau Antigen-Schnelltests an. Eine Übersicht gibt es der Website des Landratsamts.